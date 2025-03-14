برونو يكشف تفاصيل اجتماعه مع مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبله

الجمعة، 14 مارس 2025 - 13:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

كشف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد عن تفاصيل اجتماعه مع ناديه لمناقشة مستقبل.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

واجتاز مانشستر يونايتد عقبة ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وسجل برونو هاتريك خلال المباراة ويتألق بصورة كبيرة.

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وقال اللاعب البرتغالي في تصريحات نشرتها بي بي سي: "جلست مع النادي الصيف الماضي لأنني تلقيت عرضا للمغادرة، تحدثنا بشأن مستقبلي".

وأضاف "قالوا لي ما يريدونه مني، سألتهم فقط إن كانوا لا يزالون يعتبرونني جزءا من مستقبل النادي أم لا، وتحدثت وقتها مع إريك تين هاج أيضا".

وتابع "النادي كان واضحا معي للغاية وكذلك تين هاج، اعتقدوا أنني سأكون جزءا أساسيا من عملية إعادة البناء، وظننت أننا قادرون على النجاح".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في 43 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين.

وإجمالا لعب برونو 276 مباراة رفقة مانشستر يونايتد وسجل 94 هدفا وصنع 79 آخرين.

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