قائمة إسبانيا - استدعاء أول لـ أسينسيو وغياب جافي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم القائمة المستدعاه استعدادا لدوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي لمواجهة منافسه هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وتلعب المباراة بنظام الذهاب الإياب لتحديد المتأهل.

وانضم راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد للمرة الأولى، بينما يغيب جافي لاعب برشلونة.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de convocados para los cuartos de final de la #UEFANationsLeague. La Selección Española se enfrenta a Países Bajos a doble partido los días 20 y 23 de marzo de 2025. ℹ️ https://t.co/GvZ5rs7bS2#VamosEspaña pic.twitter.com/mOVZ0Jcgpu — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 14, 2025

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون – ديفيد رايا – أليكس ريميرو

خط الدفاع: بيدرو بورو – أوسكار مينجيزا – باو كوبارسي – روبن لو نورماند – إنييجو مارتينيز – راؤول أسينسيو – مارك كوكوريا – أليكس جريمالدو

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – مارك كاسادو – فابيان رويز – بيدري – ميكيل ميرينو – أليكس باينا

خط الهجوم: فيران توريس – يريمي بينو – داني أولمو – لامين يامال – نيكو ويليامز – ميكيل أويارزابال – براين سرقسطة – ألفارو موراتا – سامو أوموروديون – أيوزي بيريز

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب يوم الخميس المقبل في هولندا ثم الإياب الأحد 23 مارس في إسبانيا.