قائمة إسبانيا - استدعاء أول لـ أسينسيو وغياب جافي

الجمعة، 14 مارس 2025 - 13:23

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم القائمة المستدعاه استعدادا لدوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي لمواجهة منافسه هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وتلعب المباراة بنظام الذهاب الإياب لتحديد المتأهل.

أخبار متعلقة:
قائمة هولندا - ديباي يغرد وحيدا من خارج أوروبا وسيطرة إنجليزية على قائمة صدام إسبانيا ريمونتادا هنا وهناك.. أتليتكو يخطف تعادلا قاتلا أمام برشلونة 4-4 في كأس إسبانيا قرعة كأس إسبانيا – لا كلاسيكو أو دربي.. برشلونة يواجه أتليتكو وريال مدريد ضد سوسيداد بخماسية في فالنسيا.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

وانضم راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد للمرة الأولى، بينما يغيب جافي لاعب برشلونة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون – ديفيد رايا – أليكس ريميرو

خط الدفاع: بيدرو بورو – أوسكار مينجيزا – باو كوبارسي – روبن لو نورماند – إنييجو مارتينيز – راؤول أسينسيو – مارك كوكوريا – أليكس جريمالدو

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – مارك كاسادو – فابيان رويز – بيدري – ميكيل ميرينو – أليكس باينا

خط الهجوم: فيران توريس – يريمي بينو – داني أولمو – لامين يامال – نيكو ويليامز – ميكيل أويارزابال – براين سرقسطة – ألفارو موراتا – سامو أوموروديون – أيوزي بيريز

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب يوم الخميس المقبل في هولندا ثم الإياب الأحد 23 مارس في إسبانيا.

ريال مدريد برشلونة إسبانيا لويس دي لا فوينتي
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: لا أعرف لماذا نلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة.. وهدف التقويم المال برونو يكشف تفاصيل اجتماعه مع مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبله عادل رقمي أجويرو وكين.. صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مورينيو: أتمنى أن يكون عدم احتساب 3 ركلات جزاء مجرد صدفة وليس بسبب الماضي أموريم: أظهرنا بعضا من مستقبلنا ضد سوسيداد.. وجارناتشو أفضل في هذا المركز تقارير: تشيلسي يضم موهبة سبورتنج لشبونة حتى 2033 قائمة إنجلترا – عودة راشفورد وظهور أول لـ لويس سكيلي في اختيارات توخيل مواعيد مباريات الجمعة 14 مارس.. محمد شريف والدوري السعودي وعبد المنعم
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: لا أعرف لماذا نلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة.. وهدف التقويم المال 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - الإسماعيلي: الجماهير درع وسيف.. ولا خوف على النادي في ظل دعمكم 31 دقيقة | الدوري المصري
برونو يكشف تفاصيل اجتماعه مع مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبله 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة إسبانيا - استدعاء أول لـ أسينسيو وغياب جافي ساعة | الكرة الأوروبية
عادل رقمي أجويرو وكين.. صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو: أتمنى أن يكون عدم احتساب 3 ركلات جزاء مجرد صدفة وليس بسبب الماضي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أموريم: أظهرنا بعضا من مستقبلنا ضد سوسيداد.. وجارناتشو أفضل في هذا المركز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقارير: تشيلسي يضم موهبة سبورتنج لشبونة حتى 2033 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة