مورينيو: أتمنى أن يكون عدم احتساب 3 ركلات جزاء مجرد صدفة وليس بسبب الماضي

الجمعة، 14 مارس 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

فتح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة النار على حكم الفيديو لمباراة فريقه ضد رينجرز.

وخسر فنربخشة من منافسه رينجرز بركلات الترجيح 3-2 بعد فوز الفريق التركي بهدفين دون رد في مباراة الإياب.

وكان رينجرز قد فاز بلقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وقال مورينيو للصحفيين عقب المباراة: "أتمنى ألا يكون كل ما حدث لي في المسابقات الأوروبية نتيجة نهائي الدوري الأوروبي 2023 رفقة روما ضد إشبيلية وأن يكون مجرد صدفة".

وأضاف "نتيجة لما حدث وقتها لم نلعب دوري أبطال أوروبا بسبب ركلة جزاء في الدقيقة 120 لم يشاهدها إلا الحكم الرابع".

وأكمل "لعبنا ضد رينجرز وتواجد حكم الفيديو ويعتبر من الأفضل في العالم، لم يشاهد أيا من 3 ركلات جزاء نستحقهم، فقط أتمنى أن يكون الأمر صدفة".

وأنهى حديثه قائلا: "دفعت ثمن الإيقاف، آمل أن ينتهي كل ذلك، أدعو الله أن يكون هذا سوء حظ".

جوزيه مورينيو الدوري الأوروبي فنربخشة رينجرز روما إشبيلية
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