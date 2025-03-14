أموريم: أظهرنا بعضا من مستقبلنا ضد سوسيداد.. وجارناتشو أفضل في هذا المركز

الجمعة، 14 مارس 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

روبن أموريم

أشاد روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بمستوى فريقه ضد ريال سوسيداد.

واجتاز مانشستر يونايتد عقبة ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وقال المدرب البرتغالي لـ TNT Sports: "كان أسبوعا حافلا، أظهرنا بعضا من مستقبلنا وقدم الفريق أداء جيدا".

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وأضاف "في هذه البطولة الأمر مختلف تماما، يمكننا أن نكون الفريق المسيطر من الناحية البدنية، كان أسبوعا صعبا، ولكنه جيد".

وتابع "أتعلم أيضا كيفية استخدام لاعبين مثل كاسيميرو، في ظل غياب العديد من الخيارات، نحاول وضع لاعبينا في أفضل المراكز".

وشدد "حاولت استغلال سرعة أليخاندرو جارناتشو على اليمين وأظهر لنا الكثير من جودته، أعتقد أنه أفضل من عندما يتواجد على اليسار".

وأتم "راسموس هويلوند يساعدنا كثيرا، مرر 3-4 تمريرات حاسمة وسمح لنا بتغيير مجرى المباراة، يحتاج فقط إلى تسجيل هدف، لكنه يشعر بالقلق بسبب ذلك".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1، وسجل فيه ميكيل أويارزابال ركلة الجزاء الأولى.

بذلك يتأهل مانشستر يونايتد لملاقاة ليون الفرنسي الذي سحق ستيوا بوخارست الروماني 4-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 7-1.

روبن أموريم مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي جارناتشو ريال سوسيداد
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