قائمة إنجلترا – عودة راشفورد وظهور أول لـ لويس سكيلي في اختيارات توخيل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائمة المنتخب المستدعاه للتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتعتبر هذه الاختيارات هي الأولى لـ توماس توخيل المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا.

وعاد ماركوس راشفورد لقائمة المنتخب بعد التألق مع أستون فيلا.

ويظهر مايلس لويس سكيلي لاعب أرسنال للمرة الأولى مع منتخب إنجلترا.

وجاء القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون – جوردان بيكفورد – أرون رامسديل – ترافورد

خط الدفاع: دانر برن – ليفي كولويل – مارك جويهي – ريس جيمس – كونسا – مايلس لويس سكيلي – تينو ليفرامينتو – جارل كوانساه – كايل ووكر

خط الوسط: جود بيلينجهام – إبيريتشي إزي – جوردان هندرسون – كورتيس جونس – كول بالمر – ريس جيمس – رودجرز

خط الهجوم: جارود بوين – فيل فودن – أنتوني جوردون – هاري كين – ماركوس راشفورد – دومينيك سولانكي.

وسيخوض منتخب إنجلترا مباراتي في التصفيات في التوقف الدولي المقبل ضد كل من ألبانيا ولاتفيا في الجولة الأولى والثانية بالترتيب.

وتتواجد إنجلترا رفقة كل من ألبانيا وأندورا ولاتفيا وصربيا في المجموعة.