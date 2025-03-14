ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على كافاليير في كأس أبطال كونكاكاف

الجمعة، 14 مارس 2025 - 10:57

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

شارك ليونيل ميسي في فوز فريقه على منافسه كافاليير بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ16 من كأس أبطال كونكاكاف.

وأحرز ميسي ولويس سواريز ثنائية إنتر ميامي.

وللمباراة الرابعة على التوالي تواجد ميسي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

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وشارك اللاعب الأرجنتيني في الدقيقة 53 بدلا من سواريز.

وأشرك خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي نجوم الفريق بشكل أساسي مثل خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

وأقيمت المباراة على ملعب إيست فيلد معقل كافاليير.

وافتتح سواريز النتيجة في الدقيقة 37.

وضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تمكن إنتر ميامي من التأهل لدور الـ8 من البطولة.

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