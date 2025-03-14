ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على كافاليير في كأس أبطال كونكاكاف
الجمعة، 14 مارس 2025 - 10:57
كتب : FilGoal
شارك ليونيل ميسي في فوز فريقه على منافسه كافاليير بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ16 من كأس أبطال كونكاكاف.
وأحرز ميسي ولويس سواريز ثنائية إنتر ميامي.
وللمباراة الرابعة على التوالي تواجد ميسي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.
وشارك اللاعب الأرجنتيني في الدقيقة 53 بدلا من سواريز.
وأشرك خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي نجوم الفريق بشكل أساسي مثل خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.
وأقيمت المباراة على ملعب إيست فيلد معقل كافاليير.
وافتتح سواريز النتيجة في الدقيقة 37.
وضاعف ميسي النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وبهذه النتيجة تمكن إنتر ميامي من التأهل لدور الـ8 من البطولة.
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