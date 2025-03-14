مواعيد مباريات الجمعة 14 مارس.. محمد شريف والدوري السعودي وعبد المنعم

تلعب الجولة 25 من الدوري السعودي اليوم الاثنين في أبرز مباريات اليوم.

ويلعب الدولي المصري محمد شريف رفقة الخليج، بينما على الجانب يلعب ضمك فريق طارق حامد، لكن يغيب حامد بسبب الإصابة.

وأيضا يلعب نيس فريق محمد عبد المنعم في الدوري الفرنسي.

طالع جميع مباريات اليوم من هنا

الدوري السعودي

الخليج × الوحدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

النصر × الخلود.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ضمك × القادسية.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

الدوري الفرنسي

نيس × أوكسير.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الإيطالي

جنوى × ليتشي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.