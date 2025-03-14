الدوري الأوروبي - "خذلت الجميع بخطأ أحمق".. هوميلس يعتذر بعد طرده أمام بلباو

نشر ماتس هوميلس مدافع روما الإيطالي اعتذارا بعد تعرضه للطرد أمام أتلتيك بلباو في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وكتب هوميلس عبر "إكس":

أريد الاعتذار لجماهيرنا ولزملائي. خذلت الجميع اليوم بخطأ أحمق وفادح.

هذه المباريات عادة كانت حين يمكن لزملائي الاعتماد عليَّ، ولكني أخطأت وكلفت النادي بأكمله حلم الفوز بالدوري الأوروبي.

لا أعرف ماذا أقول، أنا محبط من نفسي مثلكم جميعا.

I am sorry @OfficialASRoma . I want to apologize to our fans and my teammates. I let everyone down today with a mistake that was simply stupid and horrendous. These games used to be the games my team could rely on me, now i fu**** up and cost the whole club the dream of winning… — Mats Hummels (@matshummels) March 13, 2025

وقلب أتلتيك بلباو الإسباني الطاولة على روما وهزمه 3-1 في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وكان روما قد فاز 2-1 ذهابا، في مباراة شهدت طرد لاعبه ييراي ألفاريز.

السيناريو عُكس هذه المرة، وتضرر روما بطرد ماتس هوميلس مبكرا في الدقيقة 11.

وتقدم نيكو ويليامز لبلباو في الدقيقة 45+3، ثم أضاف يوري بيريتشيتشي الثاني في الدقيقة 68.

وحسم ويليامز المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 82، بينما قلص لياندرو باريديس الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 93.