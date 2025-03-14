الدوري الأوروبي - "خذلت الجميع بخطأ أحمق".. هوميلس يعتذر بعد طرده أمام بلباو

الجمعة، 14 مارس 2025 - 02:02

كتب : FilGoal

ماتس هوميلز - روما

نشر ماتس هوميلس مدافع روما الإيطالي اعتذارا بعد تعرضه للطرد أمام أتلتيك بلباو في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وكتب هوميلس عبر "إكس":

أريد الاعتذار لجماهيرنا ولزملائي. خذلت الجميع اليوم بخطأ أحمق وفادح.

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هذه المباريات عادة كانت حين يمكن لزملائي الاعتماد عليَّ، ولكني أخطأت وكلفت النادي بأكمله حلم الفوز بالدوري الأوروبي.

لا أعرف ماذا أقول، أنا محبط من نفسي مثلكم جميعا.

وقلب أتلتيك بلباو الإسباني الطاولة على روما وهزمه 3-1 في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وكان روما قد فاز 2-1 ذهابا، في مباراة شهدت طرد لاعبه ييراي ألفاريز.

السيناريو عُكس هذه المرة، وتضرر روما بطرد ماتس هوميلس مبكرا في الدقيقة 11.

وتقدم نيكو ويليامز لبلباو في الدقيقة 45+3، ثم أضاف يوري بيريتشيتشي الثاني في الدقيقة 68.

وحسم ويليامز المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 82، بينما قلص لياندرو باريديس الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 93.

روما هوميلس الدوري الأوروبي
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