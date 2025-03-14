جوميز: فزت برهاني على فارجاس.. ووضعنا ما زال صعبا في الدوري

شدد جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الرائد.

وفاز الفتح على الرائد 3-1 ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جوميز في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "حققنا الأهم أمام الرائد بالحصول على نقاط المباراة كاملة".

وأضاف "رهاني على فارجاس باللعب في مركز يناسبه نتج عنه هدفين والتسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث".

وأتم "من الجيد أن يأتي التوقف الدولي وأنت متقدم عن مراكز الخطر عكس ما كان عليه التوقف الماضي، علينا أن نعزز الثقة في فريقنا ونعمل على تطوير الأداء،ونشدد للاعبين أن الوضع لا يزال صعب في الدوري".

وسجل الأرجنتيني ماتياس فارجاس (هدفين) والمغربي مراد باتنا من ركلة جزاء.

فيما سجل هدف الرائد الوحيد الكاميروني عمر جونزاليس.

الفتح عاد طريق الانتصارات ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 15 ليغادر مراكز الهبوط.