دوري المؤتمر الأوروبي - تعرف على مواجهات ربع النهائي وطريق تشيلسي إلى "فوركلاف"

تم تحديد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث أكملهم سيلي السلوفيني بالفوز بفوزه على لوجانو السويسري بركلات الترجيح.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني وفيورنتينا الإيطالي وديورجاردنس السويدي ورابيد فيينا النمساوي والثنائي البولندي ياجيلونيا وليجيا وارسو..

وتقام مباريات الذهاب يوم الخميس 10 أبريل، على أن تقام مباريات العودة في الخميس التالي 17 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيقام يومي 1 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 28 مايو على ملعب فوركلاف في بولندا.

مباريات ربع النهائي - الذهاب على أرض الفريق المذكور أولا

ريال بيتيس × ياجيلونيا

سيلي × فيورنتينا

تشيلسي × ليجيا وارسو

ديورجاردينس × رابيد فيينا

نصف النهائي

الفائز من (ريال بيتيس × ياجيلونيا) ضد الفائز من (سيلي × فيورنتينا)

الفائز من (تشيلسي × ليجيا وارسو) ضد الفائز من (ديورجاردينس × رابيد فيينا)