الدوري الأوروبي - تعرف على مواجهات ربع النهائي والطريق إلى بلباو

الجمعة، 14 مارس 2025 - 01:24

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

تم تحديد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث أكملهم رينجرز الاسكتلندي بفوزه على فنربخشة التركي بركلات الترجيح.

وتأهل الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنام، وبودو جليمت النرويجي ولاتسيو الإيطالي وأتلتيك بلباو الإسباني وليون الفرنسي وأينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتقام مباريات الذهاب يوم الخميس 10 أبريل، على أن تقام مباريات العودة في الخميس التالي 17 أبريل.

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أما الدور نصف النهائي فيقام يومي 1 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بلباو.

مباريات ربع النهائي - الذهاب على أرض الفريق المذكور أولا

بودو جليمت × لاتسيو

توتنام هوتسبر × أينتراخت فرانكفورت

رينجرز × أتلتيك بلباو

ليون × مانشستر يونايتد

نصف النهائي

الفائز من (توتنام هوتسبر × أينتراخت فرانكفورت) ضد الفائز من (بودو جليمت × لاتسيو)

الفائز من (رينجرز × أتلتيك بلباو) ضد الفائز من (ليون × مانشستر يونايتد)

الدوري الأوروبي
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