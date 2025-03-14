الدوري الأوروبي - فشلت العودة.. مورينيو يغادر على يد رينجرز

الجمعة، 14 مارس 2025 - 01:21

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

فشلت عودة فنربخشة التركي أمام مضيفه رينجرز الاسكتلندي، وذلك بسبب ركلات الترجيح في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

تقدم رينجرز في المباراة الأولى 3-1 على أرض فنربخشة في تركيا.

وتمكن فنربخشة من معادلة النتيجة بهدفي سيابستيان شيمانسكي في الدقيقتين 45 و73.

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دوسان تاديتش أهدر ركلة فنربخشة الأولى، بينما أهدر يانيس هاجي ركلة رينجرز الثالثة ليتعادل الفريقان.

ولكن أهدر فريد وميرت يانداس ركلتي فنربخشة التاليتين، ليتأهل رينجرز بنتيجة 3-2 من ركلات الترجيح.

وبذلك يتأهل رينجرز لمواجهة أتلتيك بلباو.

بينما تأهل مانشستر يونايتد بالفوز على سوسييداد 4-1 إيابا، ليلاقي ليون الفرنسي الذي سحق ستيوا بوخارست الروماني 4-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 7-1.

على الجانب الآخر أكمل توتنام عودته من خسارة الذهاب 1-0 أمام ألكمار الهولندي، ليفوز 3-1 في الإياب.

وبذلك يضرب توتنام موعدا مع أينتراخت فرانكفورت الألماني الذي سحق أياكس الهولندي 4-1.

أما بودو جليمت النرويجي فسيلتقي مع لاتسيو الإيطالي.

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