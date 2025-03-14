الدوري الأوروبي - فشلت العودة.. مورينيو يغادر على يد رينجرز

فشلت عودة فنربخشة التركي أمام مضيفه رينجرز الاسكتلندي، وذلك بسبب ركلات الترجيح في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

تقدم رينجرز في المباراة الأولى 3-1 على أرض فنربخشة في تركيا.

وتمكن فنربخشة من معادلة النتيجة بهدفي سيابستيان شيمانسكي في الدقيقتين 45 و73.

دوسان تاديتش أهدر ركلة فنربخشة الأولى، بينما أهدر يانيس هاجي ركلة رينجرز الثالثة ليتعادل الفريقان.

ولكن أهدر فريد وميرت يانداس ركلتي فنربخشة التاليتين، ليتأهل رينجرز بنتيجة 3-2 من ركلات الترجيح.

وبذلك يتأهل رينجرز لمواجهة أتلتيك بلباو.

بينما تأهل مانشستر يونايتد بالفوز على سوسييداد 4-1 إيابا، ليلاقي ليون الفرنسي الذي سحق ستيوا بوخارست الروماني 4-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 7-1.

على الجانب الآخر أكمل توتنام عودته من خسارة الذهاب 1-0 أمام ألكمار الهولندي، ليفوز 3-1 في الإياب.

وبذلك يضرب توتنام موعدا مع أينتراخت فرانكفورت الألماني الذي سحق أياكس الهولندي 4-1.

أما بودو جليمت النرويجي فسيلتقي مع لاتسيو الإيطالي.