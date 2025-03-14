دوري المؤتمر الأوروبي - تأهل تشيلسي وعودة فيورنتينا.. وموقعة جنونية بـ 9 أهداف

الجمعة، 14 مارس 2025 - 01:08

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو - نكونكو - تشيلسي

تغلب تشيلسي على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدوري المؤتمر الأوروبي.

سجل كيران دوسبري هال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

وكان تشيلسي قد فاز ذهابا بنتيجة 2-1.

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وتأهل ياجيليونيا البولندي رغم خسارته أمام سيركل بروج البلجيكي 2-0، حيث فاز ذهابا 3-0.

وتأهل ديورجاردن السويدي بالفوز على بافوس القبرصي 3-0، بعد خسارته ذهابا 1-0.

وفي مباراة جنونية، تأهل سيلي السلوفيني رغم خسارته أمام لوجانو السويسري 5-4، بعد الفوز في الذهاب 1-0.

الوقت الأصلي انتهى 4-3 لصالح لوجانو، حيث أدرك سيلي الثالث في الدقيقة 95، وتعادل سريعا في بداية الوقت الإضافي، ولكن سجل لوجانو هدف الفوز في الدقيقة 118، ليدخلا ركلات الترجيح.

أهدر لوجانو أول ركلتين، ثم أهدر الرابعة ليتأهل سيلي.

وتأهل رابيد فيينا النمساوي بالفوز على بانيا لوكا البوسني 2-1، بعد التعادل ذهابا 1-1، وبعد نهاية الوقت الأصلي للإياب بنفس النتيجة، لتحسم المباراة في الوقت الإضافي.

وتأهل فيورنتينا الإيطالي بالفوز على باناثينايكوس اليوناني 3-1، بعد الخسارة ذهابا 3-2.

ليجيا وارسو البولندي حسم أموره في الوقت الإضافي أمام مولده النرويجي، حيث خسر 4-3 ذهابا، وتقدم 1-0 إيابا، ثم جعلها 2-0 في الوقت الإضافي.

وأخيرا سحق ريال بيتيس الإسباني مضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة 4-0، بعد التعادل ذهابا 2-2.

تشيلسي دوري المؤتمر الأوروبي فيورنتينا
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