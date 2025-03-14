لوران بلان: استبدلت ديابي حفاظا عليه.. ونتدرب عصرا في رمضان لهذا السبب

الجمعة، 14 مارس 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

شدد الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الرياض بالدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على الرياض 2-1 ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بلان مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "التدرب عصرا في رمضان؟ إنه قرار اللاعبين. سيكون لدينا إجازة بعض الأيام وسنعود للتدريبات يوم 20 من الشهر الجاري".

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وأضاف "استبدلت موسى ديابي لإنه غاب لمدة طويلة بسبب الإصابة. وما حدث أمام الرياض كاف للانتصار في هذه الليلة لكنه ليس كاف للمستقبل".

وأتم "من الجيد أن نذهب للتوقف الدولي بالانتصار، روح الفريق كانت رائعة، لم نلعب مباراة جيدة على المستوى الفني وواجهنا خصم منظم".

وافتتح موسى ديابي التسجيل لنادي اتحاد جدة في الدقيقة 55 بعد انطلاقة رائعة ومجهود فردي من الجهة اليمنى.

وأدرك العراقي إبراهيم بايش هدف التعادل لنادي الرياض في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليتصدى لها صالح الشهري ويسكنها الشباك.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 61 ليعزز صدارته بفارق 7 نقاط عن الهلال الذي سيواجه التعاون يوم السبت المقبل.

فيما توقف رصيد الرياض عند 33 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

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