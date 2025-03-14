الدوري الأوروبي - برونو يضرب بالعاشرة.. يونايتد يسحق سوسييداد وعودة توتنام

الجمعة، 14 مارس 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

4 ركلات جزاء في الذهاب والإياب، 3 منها في هذا الإياب وحده. مانشستر يونايتد يجتاز ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1، وسجل فيه ميكيل أويارزابال ركلة الجزاء الأولى.

بداية المباراة شهدت ركلة جزاء أخرى سجلها أويارزابال في الدقيقة 10.

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وفي الدقيقة 16 أتى الرد من جنس العمل، ليسجل برونو فيرنانديز التعادل من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 50 سجل برونو للمرة الثانية من ركلة جزاء أخرى، ليصبح أكثر من سجل ركلات جزاء في تاريخ الدوري الأوروبي بـ 10 ركلات.

الثالث أتى في الدقيقة 87 ليكمل برونو الهاتريك ولكن من اللعب المفتوح هذه المرة، بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو.

وفي الدقيقة 91 سجل ديوجو دالوت رابع الأهداف بعد تمريرة من راسموس هويلوند.

بذلك يتأهل مانشستر يونايتد لملاقاة ليون الفرنسي الذي سحق ستيوا بوخارست الروماني 4-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 7-1.

على الجانب الآخر أكمل توتنام عودته من خسارة الذهاب 1-0 أمام ألكمار الهولندي، ليفوز 3-1 في الإياب.

تقدم ويلسون أودوبير في الدقيقة 26، وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 48.

قلص بير كوبماينرز الفارق في الدقيقة 63 ليرد الأمور إلى نقطة الصفر، ولكن في الدقيقة 74 سجل أودوبير ثالث الأهداف مجددا.

وبذلك يضرب توتنام موعدا مع أينتراخت فرانكفورت الألماني.

فيما تأهل أتلتيك بلباو الإسباني لملاقاة الفائز من فنربخشة التركي ورينجرز الاسكتلندي، حيث تقدم رينجرز ذهابا 3-1، وعوضها فنربخشة إيابا بنتيجة 2-0، ولا تزال المباراة جارية.

أما بودو جليمت النرويجي فسيلتقي مع لاتسيو الإيطالي.

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