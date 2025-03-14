كرة سلة - الزمالك يضم الأمريكي أنطوان سكوت

أعلن نادي الزمالك ضم الأمريكي أنطوان سكوت، لتدعيم صفوف فريق السلة.

ووقع أنطوان سكوت على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

ويمتلك المحترف الأمريكي سيرة ذاتية كبيرة، حيث خاض أول تجاربه الاحترافية مع نادي هيروز بالدوري النيوزيلندي سنة 2017.

ثم انضم لفريق كيرافنوس القبرصي موسم 2018، وانضم للدوري الفرنسي عبر بوابة فريق إيفرو، وشارك في 34 مباراة.

وخاض سكوت تجربة بالمنطقة العربية، مع فريق الهلال السعودي وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري وهداف المسابقة.

ثم انضم لفريق الاتحاد الليبي في نهائيات الدوري، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وشارك في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL مع فريق بيترو دا لواندا الأنجولي موسم 2021، وكانت آخر تجاربه مع اتحاد جدة السعودي.

ويتصدر الزمالك ترتيب مرحلة المجموعات لدوري السوبر المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 7 جولات.