تامر مصطفي: الفوز على طلائع الجيش بداية الخير لـ الإسماعيلي.. وإيهاب جلال لا يمكن تعويضه

شدد تامر مصطفى مدرب الإسماعيلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب طلائع الجيش.

,حقق الإسماعيلي الفوز في أول اختبار لـ تامر مصطفى المدير الفني الجديد بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في ختام الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال تامر مصطفى عبر أون سبورت: "التوفيق حالفنا أمام طلائع الجيش ولكن هذه ليس مكانة الإسماعيلي الطبيعية. نريد تخطي المرحلة الصعبة ويكون هذا الانتصار بداية الخير وانطلاقة حقيقية للفريق".

وأضاف "عانينا من غايب 9 لاعبين وأشركنا إبراهيم النجعاوي مواليد 2008، وهذا اللاعب هدية لمنتخب مصر في المستقبل".

وشدد "جمهور الإسماعيلي مختلف ويستحق رؤية فريقه في وضع أفضل بالدوري".

وأتم "أعتبر إيهاب جلال أستاذي الذي تعلمت منه الكثير، لكني لا أتبع مدرسته في التدريب ولا أحد يستطيع تعويض رحيله وملئ الفراغ الذي تركه، لقد خسرنا هذه الشخصية الرائعة على المستوى الفني والإنساني كذلك".

سجل هدف اللقاء الوحيد: خالد النبريص على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

الفوز هو الأول للإسماعيلي خارج الأرض هذا الموسم، إذ سبق وأن حقق الفوز على مودرن سبورت من قبل في المرحلة الأولى لكنها كانت اعتبارية بسبب خطأ مودرن في إشراك 6 لاعبين أجانب.

وحقق الإسماعيلي الفوز على طلائع الجيش للمرة الأولى منذ 2020، فمنذ ذلك الانتصار خاض الفريقين 10 مباريات انتصر الجيش في 5 وتعادلا في 5.

كما حقق أول فوز له في الدوري بعد 8 مباريات دون انتصار منذ التفوق على سموحة بهدف دون رد سجله النبريص آنذاك.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي لـ 17 نقطة ارتقى بها للمركز السادس في مجموعة تفادي الهبوط بفارق 5 نقاط عن مركزي الهبوط.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة ودون فوز للمباراة الرابعة على التوالي.