الدوري السعودي - اتحاد جدة يعزز صدارته بهدف قاتل.. جوميز يواصل إنقاذ الفتح وهاتريك تاريخي لـ حمدالله

الجمعة، 14 مارس 2025 - 00:02

كتب : محمود حمدي

صالح الشهري - اتحاد جدة ضد أهلي جدة

حقق نادي اتحاد جدة فوزا ثمينا على نظيره الرياض بالوقت القاتل ضمن منافسات الدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على الرياض 2-1 ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح موسى ديابي التسجيل لنادي اتحاد جدة في الدقيقة 55 بعد انطلاقة رائعة ومجهود فردي من الجهة اليمنى.

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وأدرك العراقي إبراهيم بايش هدف التعادل لنادي الرياض في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليتصدى لها صالح الشهري ويسكنها الشباك.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 61 ليعزز صدارته بفارق 7 نقاط عن الهلال الذي سيواجه التعاون يوم السبت المقبل.

فيما توقف رصيد الرياض عند 33 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

في المقابل قاد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز نادي الفتح لتحقيق فوز ثمين على حساب الرائد 3-1.

وسجل الأرجنتيني ماتياس فارجاس (هدفين) والمغربي مراد باتنا من ركلة جزاء.

فيما سجل هدف الرائد الوحيد الكاميروني عمر جونزاليس.

الفتح عاد طريق الانتصارات ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 15 ليغادر مراكز الهبوط.

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فيما نجح الشباب بقيادة فاتح تريم في الفوز على العروبة 6-0، في مباراة شهدت غياب السوري عمر السومة للإصابة.

عبد الرزاق حمد الله أحرز 3 أهداف (هاتريك) فيما أحرز الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والإيطالي جياكومو بونافينتورا، والمدافع ويسلي هويدت باقي الأهداف.

ونجح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في تسجيل هاتريك ليرفع رصيده التهديفي إلى 146 هدفا في تاريخ الدوري السعودي.

كما أصبح حمد الله أكثر لاعب تسجيلا للهاتريك بواقع 11 مرة، بعدما لعب لفريقي النصر والاتحاد ويتواجد حاليا مع الشباب.

الدوري السعودي عبد الرازق حمد الله
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