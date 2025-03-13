رأسية النبريص تهدي الإسماعيلي فوزا غائبا على الجيش في اختبار تامر مصطفى الأول

الخميس، 13 مارس 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق الإسماعيلي الفوز في أول اختبار لـ تامر مصطفى المدير الفني الجديد بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في ختام الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: خالد النبريص على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

الفوز هو الأول للإسماعيلي خارج الأرض هذا الموسم، إذ سبق وأن حقق الفوز على مودرن سبورت من قبل في المرحلة الأولى لكنها كانت اعتبارية بسبب خطأ مودرن في إشراك 6 لاعبين أجانب.

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ويعيش النبريص أياما سعيدة للغاية فمنذ ساعات حظى بأول استدعاء لتمثيل منتخب فلسطين، واليوم عاد للتسجيل وقيادة الدراويش للفوز.

وحقق الإسماعيلي الفوز على طلائع الجيش للمرة الأولى منذ 2020، فمنذ ذلك الانتصار خاض الفريقين 10 مباريات انتصر الجيش في 5 وتعادلا في 5.

كما حقق أول فوز له في الدوري بعد 8 مباريات دون انتصار منذ التفوق على سموحة بهدف دون رد سجله النبريص آنذاك.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي لـ 17 نقطة ارتقى بها للمركز السادس في مجموعة تفادي الهبوط بفارق 5 نقاط عن مركزي الهبوط.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة ودون فوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وصف المباراة

تألق أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 17 وتصدى لرأسيتين متتاليتين.

وسدد علي حمدي كرة من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء علت عارضة الدراويش.

وفي الدقيقة 35 تألق محمد شعبان في التصدي لفرصة مروان حمدي.

وتألق أحمد عادل عبد المنعم في التصدي لتصويبة رجب عمران على مرتين في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الدقيقة 74 توغل البديل خالد النبريص وسط مدافع أصحاب الأرض وسدد كرة أرضية سهلة وصلت في يد الحارس.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء أرسل محمد خطاري عرضية متقنة أودعها النبريص برأسية قوية في الشباك على يسار الحارس.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لمحمد نصر مدافع الإسماعيلي بسبب الاعتراض في الدقيقة 90+3.

وكاد محمد فتح الله أن يسجل التعادل برأسية قاتلة في الدقيقة 90+9 لكن كرته علت العارضة بقليل، لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي.

خالد النبريص الإسماعيلي الدوري المصري طلائع الجيش
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