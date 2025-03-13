تقرير تركي: مورينيو يضغط من أجل أمرابط.. وفنربخشة يطلب تقليص خيار الشراء

يضغط البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة على إدارة ناديه من أجل التعاقد مع المغربي سفيان امرابط بشكل نهائي.

ويلعب أمرابط في صفوف فنربشخة معارا من فيورنتينا الإيطالي، مع وجود خيار الشراء الإلزامي مقابل 12 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "أسبور" التركية، فإن مورينيو يضغط على إدارة فنربخشة لشراء عقد سفيان أمرابط بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي التركي طلب من فيورنتينا تقليص قيمة خيار الشراء الإلزامي من 12 مليون يورو إلى 10 ملايين.

ويسعى الفريق التركي لتخفيض المبلغ المالي الذي حددته إدارة فيورنتينا مقابل الحصول على عقد نهائي في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن فيورنتينا لن يقبل بتخفيض بند الشراء ويتمسك بالحصول على الـ 12 مليون يورو كاملة.

ولعب أمرابط 35 مباراة مع فنربخشة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

لاعب الوسط المغربي انضم إلى مانشستر يونايتد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا مع وجود بند بأحقية الشراء.

لكن النادي الإنجليزي لم يفعل بند شراء اللاعب المغربي.