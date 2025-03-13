الدوري الأوروبي - رانييري يكشف سر الورقة التي قدمها لـ فالفيردي

الخميس، 13 مارس 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري - إرنستو فالفيردي

كشف كلاوديو رانييري المدير الفني لـ روما سر الورقة التي أعطاها لإرنستو فالفيردي المدير الفني لـ أتليتك بلباو.

وتأهل بلباو لربع النهائي بالفوز على روما بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين بعدما فاز على ملعبه في الإياب بنتيجة 3-1.

ومنح رانييري ورقة لفالفيردي عقب نهاية اللقاء وهو ما التقطته عدسات المصورين.

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وقال رانييري عبر سكاي إيطاليا: "ماذا أعطيت لفالفيردي؟ نحن أًصدقاء، فقدت رقم هاتفه وأخبرته: خذ هذه الورقة أريد أن أتحدث معك، لأنه يعلم الكثير عن اللاعبين الإسبان الذين اهتم بهم، هذا سبب ما فعلته أمام الجميع".

وشدد "سبق أن ذكرت من قبل إنه ليس مرشحا لتولي تدريب روما".

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وكان روما قد فاز 2-1 ذهابا، في مباراة شهدت طرد لاعبه ييراي ألفاريز.

السيناريو عُكس هذه المرة، وتضرر روما بطرد ماتس هوميلس مبكرا في الدقيقة 11.

وتقدم نيكو ويليامز لبلباو في الدقيقة 45+3، ثم أضاف يوري بيريتشيتشي الثاني في الدقيقة 68.

وحسم ويليامز المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 82، بينما قلص لياندرو باريديس الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 93.

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