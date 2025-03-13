ماذا حدث لسم ركلات أرسنال الثابتة؟ قوانين الرياضيات تجيب

برز ستوك سيتي كرائد في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال استغلال الهوامش الدقيقة وأصبح مشهورًا بكفاءة الكرات الثابتة.

تحت قيادة توني بيوليس، أصبح ستوك فريقًا قويًا من حيث رميات التماس الطويلة والركلات الحرة والركلات الركنية، ودراسة الإعدادات الدفاعية للخصم والاستفادة من نقاط ضعفهم.

لقد عززوا من البراعة الهوائية لأطول لاعبيهم وأطلقوا تسديدات قوية داخل منطقة الجزاء، وفي أغلب الأحيان، كانوا ينهون الأمر من مسافة قريبة.

لم يكن الأمر جميلاً، لكنه كان فعالاً بالتأكيد: بين عامي 2008 و2013، سجل ستوك سيتي 43.1% من أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز من الركلات الثابتة (باستثناء ركلات الجزاء).

ولعل اللحظة الحاسمة في خبرة ستوك في التعامل مع الكرات الميتة جاءت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، عندما قرر حارس مرمى هال سيتي، بواز مايهيل، إبعاد الكرة من رمية تماس تسمح لروري ديلاب بممارسة سحره، ليحولها إلى ركلة ركنية.

بعد مرور عقد من الزمن على النجاح الرائد الذي حققه ستوك في الكرات الثابتة، أصبح أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا أحدث فريق يستخدم سحره في الكرات الثابتة. خلال موسم 2023/24، سجل أرسنال 16 هدفًا من ركلات ركنية، ليعادل الرقم القياسي المسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق والذي سجله أولدهام (1992/1993) وويست بروميتش (2016/17).

في حين أنهم أضاعوا اللقب بفارق ضئيل أمام مانشستر سيتي في اليوم الأخير، إلا أنهم مع ذلك تصدروا قوائم الدوري من حيث عدد الأهداف من الركلات الثابتة (20) والتسديدات من الركلات الثابتة (202).

تحت قيادة مدرب الركلات الثابتة نيكولا جوفر، لم يكن أرسنال قادرًا على تحقيق أقصى استفادة من الركلات الثابتة الهجومية فحسب، بل كان قادرًا أيضًا على منع الفرق الأخرى من تسجيل الركلات الثابتة.

"عندما تنظر إلى عدد الأهداف التي يسجلها أرسنال من الركلات الثابتة هذا الموسم، يظهر لك أن وجود مدرب للركلات الثابتة يكون مسؤولاً فقط عن التركيز على الدفاع والهجوم من الركلات الثابتة يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لأي فريق،" مدير نادي أتلتيكو مدريد. نيكولا بوبوفيتش.

"بمجرد أن يتقدموا لركلة ثابتة، يمكنك معرفة أن أرسنال يعتقد أنهم سيسجلون، وهذا مهم جدًا لكل فريق. وأضاف: "إنهم يشكلون تهديدًا دائمًا وهم أفضل فريق في العالم الآن عندما يتعلق الأمر بالهجوم بالكرات الميتة". بوبوفيتش.

لفترة من الوقت، بدا أن مهارات أرسنال في تنفيذ الركلات الثابتة كانت بمثابة بطاقة الخروج من السجن (في لعبة مونوبولي).

لقد رأينا هذا واضحًا تمامًا في 4 ديسمبر، عندما تغلبوا على مانشستر يونايتد 2-0 بفضل هدفين من الركلات الثابتة من المدافعين يورين تيمبر وويليام ساليبا. حتى بيوليس نفسه لم يستطع إلا أن يشيد بآرسنال، حيث قال في إذاعة بي بي سي 5 لايف سبورت: "أعتقد أن جودة الركلات الركنية التي يوفرها أرسنال للناس للهجوم رائعة للغاية. أرسنال يهاجم المساحات الموجودة بين علامات المنطقة والجميع يتحرك. كما أظهر أرسنال، فإن [الركلات الثابتة] جزء مهم من اللعبة. إنه شيء أصبح أكثر رواجًا مع وجود فرق في جميع أنحاء البلاد لديها مدربين متخصصين في اللعب الثابت. لقد استغرق الأمر من الجميع بعض الوقت لحل المشكلة، ولكن يبدو أن العملة قد انخفضت!"

ومع ذلك، يبدو أن السحر قد نفد أخيرًا بالنسبة لبطولات أرسنال في الكرات الثابتة..

واجه أرسنال يونايتد يوم الأحد في مباراة الإياب، وكان حريصًا على زيادة بؤس يونايتد. بعد أن استقبلت شباكه 13 هدفًا من ركلة ركنية في الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات، بدا أن يونايتد كان يعاني. وبدلاً من ذلك، فشل أرسنال في إيجاد طريق لتجاوز يونايتد على الرغم من محاولته تنفيذ تسع ركلات ركنية، ولولا أداء ديكلان رايس البطولي في تسجيل الأهداف، لكان الفريق قد خسر بنتيجة 1-0 على ملعب أولد ترافورد.

سجل الجانرز فرصتين كبيرتين فقط وعانى من أجل وضع أندريه أونانا تحت الضغط في تعادله 1-1 في مانشستر، وعلى هذا النحو، يتأخر الفريق بفارق 15 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري ولديه مباراة أكثر.

فشل أرسنال في التسجيل من ركلة ثابتة في آخر 11 مباراة لعبها في جميع المسابقات. بالنسبة للفريق الذي سجل 12 هدفًا من الركلات الثابتة في أول 21 مباراة له في الدوري، فقد خاض منذ ذلك الحين سبع مباريات في الدوري دون تسجيل أي هدف من الركلات الثابتة. ومع بقاء 10 مباريات متبقية، يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث التسديدات من سيناريوهات الكرة الميتة - ما يقرب من نصف رصيد الموسم الماضي.

مما يطرح هذا السؤال: لماذا جف مخزون أرسنال اللامحدود من الكرات الثابتة فجأة؟

من ناحية الإصابات. تم حرمان أرسنال من صانع الألعاب الأكثر إبداعًا والرجل الأبرز في هجومه بوكايو ساكا، والذي بدت ركلاته الركنية القاطعة دائمًا وكأنها تنحرف من مدافعي الخصم إلى طريق زميل في الفريق.

على الرغم من عدم لعبه لدقيقة واحدة من كرة القدم منذ 21 ديسمبر، إلا أن ساكا لديه ضعف عدد التمريرات الحاسمة في الدوري (10) مقارنة بأفضل لاعب في أرسنال - خمسة منها قادمة من الراية الركنية.

علاوة على ذلك، كان الجانرز أيضًا بدون منافذ هجومية رئيسية في كاي هافرتز وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس بالإضافة إلى المدافع بن وايت. ساعد الثبات الجسدي والعدوانية التي يتمتع بها وايت وهافرتز في تعطيل دفاع الخصم، وتشتيت انتباه المدافعين المنافسين، وتوفير الوقت والمساحة للاعبين الآخرين للاستفادة، وقد كان غياب كلا اللاعبين محسوسًا بشدة مؤخرًا.

والسبب الآخر هو الرياضيات الأساسية.. ينص قانون المتوسطات على أنه خلال عدد كبير من التجارب، تميل نتائج الحدث العشوائي إلى التعادل، وسوف تتطابق النتيجة المتوسطة بشكل وثيق مع الاحتمال المتوقع.

بينما تمكن أرسنال من الانحراف عن المتوسط ​​خلال فترة طويلة من الزمن تحت قيادة جوفر وأرتيتا، فمن الطبيعي أن يتراجعوا إلى المتوسط ​​مع عدم توفر العديد من اللاعبين الأساسيين.

محللو الفريق ومدربو الركلات الثابتة للفرق المتعارضة يقومون الآن بواجباتهم للحاق بأنماط أرسنال، ودراسة قدرتهم على مراكمة الأفراد حول القائم الخلفي ثم التفرق في اتجاهات مختلفة. إنهم يجدون طرقًا جديدة لتحييدهم وإزالة أثر الكرات الثابتة لأرسنال، وهم يدركون حقيقة أن مراقبة المناطق قد لا تكون الحل الأذكى ضد أرسنال.

علاوة على ذلك، انخفضت جودة التمريرات بسبب إصابة ساكا، بينما عانت أيضًا جودة اللاعبين الذين يهاجمون تلك العرضيات من انخفاض كبير.

من أجل تجنب المعاناة للموسم الخامس على التوالي بدون ألقاب تحت قيادة أرتيتا، سيحتاج أرسنال إلى فعل المستحيل والفوز بأول لقب له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا. لقد أكدوا مكانهم في الدور ربع النهائي بعد فوزهم على آيندهوفن 7-1 في مباراة الذهاب، ولكن من أجل تجاوز ريال مدريد والتقدم إلى الدور ربع النهائي، سيحتاجون إلى عودة الرقم 7 إلى اللياقة البدنية الكاملة في أقرب وقت ممكن.

على عكس منافسيهم في دوري أبطال أوروبا، لا يملك أرسنال هدافًا على مستوى النخبة مثل هاري كين أو كيليان مبابي أو محمد صلاح أو روبرت ليفاندوفسكي الذين يمكنهم تسجيل الأهداف بشكل ثابت. ومع ذلك، إذا تمكنوا من إيجاد طريقة لاستعادة مهاراتهم في الركلات الثابتة، فقد يكونون قادرين على تقديم تحدي حقيقي للحصول على الجائزة الكبرى لكرة القدم الأوروبية.