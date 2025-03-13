فيفا يختار جريشة وبركة ضمن معسكر المحاضرين الدوليين

الخميس، 13 مارس 2025 - 22:54

كتب : أحمد الخولي

جهاد جريشة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا، مدير إدارة الحكام والتطوير عن قائمة (كورس) المحاضرين، التابع لفيفا.

ووقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم على الثنائي المصري جهاد جريشة وهيام بركة، على رأس القائمة.

وتقام فاعليات المعسكر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 16 وحتى 23 مارس الحالي، تحت مسمى (الفوتورو).

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جريشة سبق وأن شارك في كأس أمم إفريقيا أكثر من مرة وأدار العديد من المباريات في أدوار متقدمة بدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، كما شارك في كأس العالم 2018 بروسيا.

كما واصل مسيرته بعد الاعتزال حتى تم اختياره عضواً في لجنة الحكام الرئيسية أوائل يناير الماضي.

أما هيام بركة، المحكمة الدولية المصرية، فكانت الوحيدة التي شاركت في ثلاثة "كورسات" في الفوتورو تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما سبق لها شغل عضوية لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ومشرفة على المحكمات.

جهاد جريشة لجنة الحكام
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