اختيار وحيد.. حسام عزب يمثل التحكيم المصري في أمم إفريقيا للناشئين
الخميس، 13 مارس 2025 - 22:31
كتب : بسام أبو بكر
سيمثل حسام عزب التحكيم المصري في منافسات كأس أمم إفريقيا للناشئين.
وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا للناشئين خلال الفترة من 30 مارس الجاري حتي 19 أبريل المقبل.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي حسام عزب كحكم فيديو في بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عاما بالمغرب.
وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.
ويبدأ منتخب الفراعنة الصغار معسكره بمركز المنتخبات الوطنية بقيادة أحمد الكاس.
وجاءت القائمة كالتالي:
عمر عبدالعزيز - ياسين حاتم - حمزة الدجوي - مهند الشامي - معاذ فوزي - محمد شريف -فارس فخري - أدهم فريد - آدم محمد - نور أشرف -باسل مدحت - عمر العدوي -بلال عطية - أنس رشدي - كريم جمعة -عبدالعزيز الزغبي - محمد حمد - حمزة عبدالكريم - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب -يوسف تامر - عمر نبيل - عمر كمال - يوسف وجيه - عمر أمين - علي بسيوني -فادي وائل - عمرو عادل - أحمد إيهاب
وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاما.
وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:
ضد جنوب إفريقيا 31 مارس
ضد بوركينا فاسو 3 أبريل
ضد الكاميرون 6 أبريل.