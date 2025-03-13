سبورت: سيبقى.. برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد ليفاندوفسكي

الخميس، 13 مارس 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

يقترب برشلونة من الإعلان عن تجديد عقد هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن عقد ليفاندوفسكي الذي ينتهي في يونيو المقبل، قد تم الاتفاق على تمديده لعام آخر، لينتهي في صيف 2026.

وسيتم تخفيض الراتب في الموسم المقبل، ليصبح 26 مليون يورو بدلا من 32 مليون في الموسم الحالي.

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ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن النادي الكتالوني سيعلن عن هذه الخطوة رسميا بعد التوقف الدولي.

وبدأ ليفاندوفسكي -36 عاما- مسيرته في نادي ديلتا وارسو البولندي، ومنه انضم إلى بروسكوف في 2006، ثم إلى ليخ بوزنان في 2008.

وفي 2010 انضم ليفاندوفسكي إلى بوروسيا دورتموند، حيث قضى معه 4 سنوات وسجل 103 أهداف في 187 مباراة.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن خلال 8 أعوام.

بعدها انضم البولندي إلى برشلونة في صيف 2022.

ثالث الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا بـ 103 هدفا، سجل حتى الآن 93 هدفا مع برشلونة في 134 مباراة.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني
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