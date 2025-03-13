الدوري الأوروبي - مقصلة الطليان مستمرة.. بلباو يعود أمام روما ولاتسيو آخر الناجين

قلب أتلتيك بلباو الإسباني الطاولة على روما وهزمه 3-1 في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وكان روما قد فاز 2-1 ذهابا، في مباراة شهدت طرد لاعبه ييراي ألفاريز.

السيناريو عُكس هذه المرة، وتضرر روما بطرد ماتس هوميلس مبكرا في الدقيقة 11.

وتقدم نيكو ويليامز لبلباو في الدقيقة 45+3، ثم أضاف يوري بيريتشيتشي الثاني في الدقيقة 68.

وحسم ويليامز المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 82، بينما قلص لياندرو باريديس الفارق بركلة جزاء في الدقيقة 93.

وضرب أينتراخت فرانكفورت الألماني ضيفه أياكس الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان قد فاز ذهابا بنتيجة 2-1.

تقدم جان باهويا في الدقيقة 7، وأضاف ماريو جوتزه الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل هوجو إكيتيكي الهدف الثالث في الدقيقة 67، ثم قلص كينيث تايلور الفارق في الدقيقة 78، قبل أن يعيد جوتزه توسيعه بالهدف الرابع في الدقيقة 82.

وتعادل لاتسيو الإيطالي مع فيكتوريا بلزن التشيكي 1-1، بعد تقدم بلزن بهدف بافيل سولتش في الدقيقة 52، حيث حسم أليساندرو رومانيولي التأهل في الدقيقة 77.

وكان لاتسيو قد فاز ذهابا 2-1.

أخيرا فاز أولمبياكوس اليوناني على بودو جليمت النرويجي 2-1، ولكن الفوز لم يكن كافيا نظرا لفوز جليمت 3-0 في الذهاب.

وبذلك يتأهل بلباو لملاقاة الفائز من فنربخشة التركي ورينجرز الاسكتلندي، حيث يتقدم رينجرز ذهابا 3-1.

أما بودو جليمت فيصطدم مباشرة مع لاتسيو.

فيما يلتقي أينتراخت فرانكفورت مع الفائز من ألكمار الهولندي وتوتنام الإنجليزي، وفاز ألكمار ذهابا 1-0.

المواجهة التي لم يحدد أي من أطرافها بعد، تنتظر الفائز بين ليون الفرنسي وستيوا بوخارست الروماني (3-1 لليون)، والفائز من مانشستر يونايتد وريال سوسييداد (1-1).

ونجا لاتسيو من مقصلة الطليان في المسابقات الأوروبية، ليبقى ممثل إيطاليا في الدوري الأوروبي بعد سقوط غريمه روما.

الأمر تجلى في دوري أبطال أوروبا، بخروج ميلان ويوفنتوس وأتالانتا من ملحق دور الـ 16، ليبقى إنتر ممثل إيطاليا الوحيد.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي يستمر فيورنتينا حتى الآن.