قائمة فلسطين - وسام على رأس خماسي من الدوري المصري لتصفيات كأس العالم 2026

تواجد خماسي ينشط في الدوري المصري على رأسهم وسام أبو علي مهاجم الأهلي ضمن قائمة منتخب فلسطين استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهتي العراق والأردن في تصفيات المونديال.

وانضم الخماسي: موسى الفراوي ظهير غزل المحلة، وبدر موسى لاعب وسط بتروجت، وحامد حمدان لاعب وسط بتروجت، ووسام أبو علي مهاجم الأهلي، وخالد النبريص مهاجم الإسماعيلي من الدوري المصري.

وتم إعلان قائمة إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب الفدائي من زيارة شباب قطاع غزة لبعضهم البعض والكشف عن اسم تلو الآخر تحت عنوان " حفظ الله غزة، حفظ الله بلادنا وأهلنا وعوضنا عن فقد الأحبة عوض خير".

وجاءت قائمة فلسطين

حراسة المرمى: رامي حمادة – توفيق علي – مهدي عاصي

الدفاع: مصعب بطاط – موسى فراوي – محمد صالح – مهدي تيرمانيني – ياسر حمد – أمجد ماهجنه – محمد خليل – وجدي نبهان – عطا جابر

الوسط: محمد باسم – عميد صوافطة– حامد حمدان – عدي خروب – محمود أبو وردة – بدر موسى – آدم عقيد - تامر صيام

الهجوم: عدي دباغ – وسام أبو علي – زيد قنبر – خالد النبريص – أسد الحملاوي – محمد عيد

ويحتل منتخب فلسطين المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات.