قائمة فلسطين - وسام على رأس خماسي من الدوري المصري لتصفيات كأس العالم 2026

الخميس، 13 مارس 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين - كوريا الجنوبية

تواجد خماسي ينشط في الدوري المصري على رأسهم وسام أبو علي مهاجم الأهلي ضمن قائمة منتخب فلسطين استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهتي العراق والأردن في تصفيات المونديال.

وانضم الخماسي: موسى الفراوي ظهير غزل المحلة، وبدر موسى لاعب وسط بتروجت، وحامد حمدان لاعب وسط بتروجت، ووسام أبو علي مهاجم الأهلي، وخالد النبريص مهاجم الإسماعيلي من الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
استدعاء مهاجم الإسماعيلي لـ منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 العراق يطلب نقل مباراته أمام فلسطين إلى ملعب محايد خارج الأردن البطيخ رمز لدعم فلسطين.. بالستينو التشيلي يكشف عن قميصه الجديد غزل المحلة يضم موسى فراوي مدافع منتخب فلسطين

وتم إعلان قائمة إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب الفدائي من زيارة شباب قطاع غزة لبعضهم البعض والكشف عن اسم تلو الآخر تحت عنوان " حفظ الله غزة، حفظ الله بلادنا وأهلنا وعوضنا عن فقد الأحبة عوض خير".

وجاءت قائمة فلسطين

حراسة المرمى: رامي حمادة – توفيق علي – مهدي عاصي

الدفاع: مصعب بطاط – موسى فراوي – محمد صالح – مهدي تيرمانيني – ياسر حمد – أمجد ماهجنه – محمد خليل – وجدي نبهان – عطا جابر

الوسط: محمد باسم – عميد صوافطة– حامد حمدان – عدي خروب – محمود أبو وردة – بدر موسى – آدم عقيد - تامر صيام

الهجوم: عدي دباغ – وسام أبو علي – زيد قنبر – خالد النبريص – أسد الحملاوي – محمد عيد

ويحتل منتخب فلسطين المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات.

قائمة منتخب فلسطين منتخب فلسطين وسام أبو علي
نرشح لكم
خبر في الجول - التجربة الثانية مع زعيم الثغر.. عبد العاطي يتمم اتفاقه لتدريب الاتحاد رأسية النبريص تهدي الإسماعيلي فوزا غائبا على الجيش في اختبار تامر مصطفى الأول فيفا يختار جريشة وبركة ضمن معسكر المحاضرين الدوليين انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الإسماعيلي.. فوز الدراويش تشكيل الإسماعيلي - مروان حمدي في الدفاع.. وجودين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش اتحاد الكرة يكشف مواعيد وملاعب مواجهات كأس مصر.. والطريق إلى النهائي مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: تقديم أحمد دياب لإستقالته؟ معلومات كاذبة ومضللة الزمالك يقرر تنفيذ تصور ميدو لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي
أخر الأخبار
خبر في الجول - التجربة الثانية مع زعيم الثغر.. عبد العاطي يتمم اتفاقه لتدريب الاتحاد 46 ثاتيه | الدوري المصري
رأسية النبريص تهدي الإسماعيلي فوزا غائبا على الجيش في اختبار تامر مصطفى الأول 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: مورينيو يضغط من أجل أمرابط.. وفنربخشة يطلب تقليص خيار الشراء 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - رانييري يكشف سر الورقة التي قدمها لـ فالفيردي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا حدث لسم ركلات أرسنال الثابتة؟ قوانين الرياضيات تجيب 58 دقيقة | تقرير في الجول
فيفا يختار جريشة وبركة ضمن معسكر المحاضرين الدوليين ساعة | الكرة المصرية
اختيار وحيد.. حسام عزب يمثل التحكيم المصري في أمم إفريقيا للناشئين ساعة | الكرة المصرية
سبورت: سيبقى.. برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد ليفاندوفسكي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة