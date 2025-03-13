تحضيرا لـ كأس إفريقيا.. منتخب الشباب يواجه كرواتيا وقطر والإمارات

سيواجه المنتخب الوطنى للشباب، قطر وكرواتيا والإمارات بالدوحة العاصمة القطرية.

ويستعد منتخب مصر تحت 20 عاما لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشباب.

ويتوجه المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنه بقيادة أسامة نبيه إلى قطر، الأحد المقبل ، للمشاركة فى بطولة ودية هناك تضم منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجاري.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطرى يوم 19 ثم كرواتيا يوم 22، ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتى يوم 26 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي.

وأكد أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب أن بطولة قطر الودية فرصة جيدة لمشاهدة اللاعبين تحت ضغط المباريات الودية القوية التى تتخذ الصبغة الرسمية وستكون فرصة لتجربة بعض الخطط الفنية وتحديد مدى جاهزية اللاعبين واستيعابهم للتعليمات والوقوف على مستواهم الفنى والبدنى.

وشدد نبيه على أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على مجموعة اللاعبين المرشحين للتواجد في قائمة البطولة والذين سيتم اختيارهم وفقًا لمستواهم الفنى والبدنى ومدى جاهزية كل منهم وقدرته على استيعاب وتنفيذ أفكار الجهاز الفنى.