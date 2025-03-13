تشكيل مانشستر يونايتد - هويلوند وزيركزي معا في الهجوم أمام سوسييداد
الخميس، 13 مارس 2025 - 21:11
كتب : FilGoal
أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.
حراسة المرمى: أندري أونانا
خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتيس دي ليخت - أيدن هيفن
خط الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - باتريك دورجو
خط الهجوم: جوشوا زيركزي - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو
وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 بين الفريقين.
تقدم جوشوا زيركزي للشياطين الحمر في الدقيقة 57 بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو.
وتعادل ميكيل أويارزابال في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.
نرشح لكم
سبورت: سيبقى.. برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد ليفاندوفسكي مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(1) ريال سوسييداد.. جووووول التعادل الدوري الأوروبي - مقصلة الطليان مستمرة.. بلباو يعود أمام روما ولاتسيو آخر الناجين مدافع من أصول كاميرونية في قائمة ألمانيا لمواجهة إيطاليا مبابي يعود لقائمة فرنسا لمواجهتي كرواتيا الرابع.. كيميتش يجدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى 2029 الاتحاد الأوروبي يعاقب جماهير بنفيكا وبايرن ميونيخ بسبب أحداث ثمن النهائي للمباراة الثالثة على التوالي.. راموس يسجل في خروج مونتيري من أبطال كونكاكاف