تشكيل مانشستر يونايتد - هويلوند وزيركزي معا في الهجوم أمام سوسييداد

أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتيس دي ليخت - أيدن هيفن

خط الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - باتريك دورجو

خط الهجوم: جوشوا زيركزي - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

تقدم جوشوا زيركزي للشياطين الحمر في الدقيقة 57 بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو.

وتعادل ميكيل أويارزابال في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.