انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الإسماعيلي.. فوز الدراويش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي في الجولة 1 من المرحلة النهائية.

وتضم مرحلة تحديد الهابطين 9 فرق، سيهبط الفريقين الأخيرين في الترتيب من بينهم إلى دوري المحترفين.

ويملك طلائع الجيش 21 نقطة، فيما يملك الإسماعيلي 14 نقطة.

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انتهت

ق 90+3: بطاقة حمراء لمحمد نصر مدافع الإسماعيلي

ق 87: جووول النبريص يسجل هدفا قاتلا برأسية بعد عرضية خطاري

ق 74: النبريص يتوغل ويسدد كرة أرضية تصل سهلة في يد الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تصويبة قوية من رجب عمران يتصدى لها الحارس على مرتين

ق 35: محمد شعبان يتصدى لفرصة مروان حمدي

ق 27: تسديدة قوية تعلو عارضة الإسماعيلي

ق 17: كمال السيد يتألق ويتصدى لفرصتين محققتين من طلائع الجيش

بداية اللقاء