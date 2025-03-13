تشكيل الإسماعيلي - مروان حمدي في الدفاع.. وجودين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش

أعلن تامر مصطفى المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في ظهوره الأول مع الدراويش.

ويلعب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بعد قليل ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد الهابطين.

وتضم مرحلة تحديد الهابطين 9 فرق، سيهبط الفريقين الأخيرين في الترتيب من بينهم إلى دوري المحترفين.

ويملك طلائع الجيش 21 نقطة، فيما يملك الإسماعيلي 14 نقطة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي

الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح

في المقابل عاد جودوين شيكا لقيادة هجوم طلائع الجيش.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي.

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض

الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد

الهجوم: جودوين شيكا