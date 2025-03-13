جوليان ألفاريز يكسر صمته: قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة والفوز لم يكن من نصيبنا

يشعر الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد بألم شديد بعدما ودع فريقه دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية على يد ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح التي شهدت لقطة مثيرة للجدل من ألفاريز، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وقال ألفاريز عبر حسابه الشخصي على إكس: "من المؤلم أن نغادر دوري أبطال أوروبا بعد أن بذلنا قصارى جهدنا في الملعب وقاتلنا حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف "لم يكن الفوز من نصيبنا، لكن هذا الفريق أظهر شخصيته القوية وتفانيه وروحه العالية".

وتابع "شكرا لجماهيرنا على تواجدهم الدائم، وتشجيعهم المتواصل، وجعل كل مباراة مميزة".

وأكمل بطل كأس العالم 2022 "الآن حان وقت التطلع إلى الأمام والتركيز على ما هو قادم".

وأتم جوليان ألفاريز "تهانينا لريال مدريد على التأهل".

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا بشأن ركلة الترجيح الجدلية التي سددها جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد وألغاها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب لمس الكرة مرتين.

وجاء بيان يويفا على النحو التالي:

استفسر أتلتيكو مدريد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الحادثة التي أدت إلى إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها جوليان ألفاريز من علامة الجزاء ضد ريال مدريد.

على الرغم من أن الحادثة كانت طفيفة، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها، كما هو موضح في مقطع الفيديو المرفق. بموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، القانون 14.1)، كان على حكم تقنية الفيديو المساعد إبلاغ حكم الساحة بإلغاء الهدف.

سيدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح.

🚨 Con esta imagen tomó la decisión el VAR de anular el gol de Julián 🚨 Vía @UEFA pic.twitter.com/hzskFwtwk7 — Javi Gómez (@JaviGomezCh) March 13, 2025

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

video:1