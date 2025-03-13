برشلونة يمدد عقد مدافعه حتى صيف 2026

الخميس، 13 مارس 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

إنيجو مارتينيز - برشلونة

أعلن برشلونة يوم الخميس تمديد عقد مدافعه إينيجو مارتينيز حتى صيف 2026.

وانضم اللاعب الباسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بلباو بنهاية الموسم الماضي.

وقتها وقع برشلونة مع اللاعب الإسباني على عقد يستمر حتى صيف عام 2025.

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قبل أن يعلن يوم الخميس تمديد العقد لموسم جديد.

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وشارك مارتينيز مع برشلونة في 58 مباراة بمختلف المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين، وسجل 3 أهداف.

وتوج مع البلوجرانا بكأس السوبر الإسباني 2025.

اللاعب صاحب الـ33 عاما من ناشئي ريال سوسيداد وانضم إلى بلباو في صيف عام 2018.

وخاض مارتينيز مع سوسيداد 239 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومع بلباو خاض 177 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي مسيرته توج بكأس الملك مع بلباو في 2021 ومع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة بلقب يورو في 2013.

برشلونة إينيجو مارتينيز
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