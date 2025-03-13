اتحاد الكرة يكشف مواعيد وملاعب مواجهات كأس مصر.. والطريق إلى النهائي

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد وملاعب مواجهات ربع نهائي كأس مصر وطريق الأندية الثمانية نحو نصف النهائي والنهائي.

وتلعب فرق الزمالك وسموحة وسيراميكا كليوباترا والجونة وبيراميدز وإنبي وغزل المحلة والبنك الأهلي في ربع النهائي.

وجاء ترتيب المباريات على النحو التالي:

السبت 15 مارس: سيراميكا كليوباترا × الجونة (9.30 مساءً – ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية).

السبت 15 مارس: الزمالك × سموحة (9.30 مساءً – ملعب القاهرة الدولي).

السبت 15 مارس: بيراميدز × إنبي (9.30 مساءً – ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة).

السبت 15 مارس: غزل المحلة × البنك الأهلي ( 9.30 مساءً – ملعب غزل المحلة بالغربية).

وفي نصف النهائي الأول، يواجه المتأهل من لقاء بيراميدز وإنبي، الصاعد من مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي، في تمام التاسعة والنصف مساءً يوم 28 مارس الحالي على ملعب 30 يونيو أو بترو سبورت.

وفي التوقيت نفسه، يواجه الفائز من سيراميكا كليوباترا والجونة، الصاعد من لقاء الزمالك وسموحة على ملعب القاهرة الدولي، أو ملعب الجيش ببرج العرب.

ولم يتحدد موعد مباراة النهائي حتى الآن.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب المسابقة.