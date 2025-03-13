مدافع من أصول كاميرونية في قائمة ألمانيا لمواجهة إيطاليا

أعلن يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا ضم ذو الأصول الكاميرونية يان بيسيك مدافع إنتر لأول مرة لقائمة المانشافت.

وذلك استعدادا لمواجهتي إيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مارس الجاري.

القائمة شهدت عودة ليون جوريتسكا وكريم أديمي لصفوف المانشافت.

فضلا عن غياب مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ المصاب.

كما يغيب كل من مارك أندريه تير شتيجن وكاي هافيرتز وفلوريان فيرتز ونيكلاس فولوكروج وألكسندر بافلوفيتش بسبب إصابات طويلة.

وجاءت قائمة ألمانيا لمباراتي إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - ستيفان أورتيجا مورينو (مانشستر سيتي)

الدفاع: يوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) - يان بيسيك (إنتر) - روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت) - ماكسيمليان ميتيلستاد (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شولتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) - روبرت أندريخ (باير ليفركوزن) - جيمي ليفيلينج وأنجيلو ستيلر (شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت) - نديم أميري (ماينتز) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ)

الهجوم: دينيس أونداف (شتوتجارت) - سيرج جنابري (بايرن ميونخ) - تيم كلينديست (بوروسيا مونشنجلادباخ) - جوناثان بوركاردت (ماينز)

ويحل منتخب ألمانيا ضيفا على إيطاليا يوم الخميس المقبل، ثم يستقبله في دورتموند بعدها بـ3 أيام.