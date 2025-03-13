35 لاعبا في قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة قطر الدولية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة مبدئية تضم 35 لاعباً استعدادا لخوض دورة قطر الدولية الودية.

وذلك من أجل الانتظام في معسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بداية من يوم الخميس قبل السفر للعاصمة القطرية الدوحة الأحد القادم.

الدورة الدولية تضم بجانب شباب مصر منتخبات قطر والإمارات وأوكرانيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - محمد سمير - معاذ عطية - محمود لبيب - - سيف عصام - مهاب سامي - إبراهيم عادل - عبد العزيز سعيد - محمد جمال - بلال موسى - مؤمن شريف.

الوسط: أحمد خالد "كباكا" - محمد السيد- يوسف شلبي - أحمد وحيد - سوني شاربلس - عمر عبد المجيد - تيبو غابريال - محمد عبد الله - عمرو خالد "بيبو" - عمر خضر - أحمد أبو الفتح - عمرو أسامة - محمد عبد الناصر - محمد أشرف

الهجوم: مهند محمد - راغب عبد الهادي - أدهم علاء - محمد أحمد - كريم سعيد.

معسكر المنتخب ينطلق يوم الخميس وحتى موعد السفر للدوحة الأحد المقبل للمشاركة في الدورة التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 26 مارس الجاري.