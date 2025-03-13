مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: تقديم أحمد دياب لإستقالته؟ معلومات كاذبة ومضللة

أوضح مصدر رابطة الأندية المصرية المحترفة عدم صحة الأنباء التي ترددت عن تقديم أحمد دياب رئيس الرابطة لاستقالته.

ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية، مما أثار الكثير من الجدل.

وقال مصدر برابطة الأندية لـFilGoal.com يوم الخميس: "كل ما يقال ويتم تدواله عن تقديم أحمد دياب لإستقالته من منصبه كرئيس للرابطة معلومات كاذبة ومضللة".

وأضاف "دياب يباشر مهام عمله ومسؤولياته بشكل طبيعي ولا يركز مع هذه الشائعات".

فيما نفى مصدر من رابطة الأندية بشكل حاسم التفكير في أمر إلغاء الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "ما يشاع عن تفكير الرابطة في إلغاء مسابقة الدوري واعتماد نتيجة الدور الأول لتحديد الفرق المتأهلة على المستوى القاري غير صحيح وليس له أساس من الصحة".

وتابع "لم يتم طرح الأمر من الأساس".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.