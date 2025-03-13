ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وتقارير توضح موعد عودته

الخميس، 13 مارس 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

فيرلاند ميندي - ريال مدريد - إنتر - دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه فيرلاند ميندي.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة في مباراة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا فيرلاند ميندي أثبتت إصابته في عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليسرى".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

إصابة ميندي هي الثالثة له هذا الموسم مما سبب إحباطا لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي.

وغاب ميندي سابقا عن بعض المباريات في شهري سبتمبر وديسمبر بسبب إصابات عضلية مماثلة، مما أثار الشكوك حول مدى إمكانية الاعتماد عليه لبقية الموسم.

ومن المتوقع غياب فيرلاند ميندي عن مباريات فياريال وليجانيس وريال سوسيداد وفالنسيا، وقد يعود لمباراة أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم 8 أبريل المقبل، حسب تقارير إسبانية.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد فيرلاند ميندي
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