الزمالك يقرر تنفيذ تصور ميدو لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي

الخميس، 13 مارس 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

شعار الزمالك في استاد القاهرة

قرر نادي الزمالك تنفيذ التصور الذي تقدم به أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً مهماً بحضور جميع الأعضاء مساء الأربعاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس

واستعرض المجلس العديد من الملفات التي تخص طبيعة العمل في المرحلة المقبلة.

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واستمع المجلس إلى التصور المقدم من لجنة التخطيط والتطوير القطاع كرة القدم بشان إعادة هيكلة العمل بالقطاع الفترة المقبلة.

وقدم أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة التصور الكامل لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي خاصة على مستوى الفئات السنية بما يتماشى مع النظم المعمول بها في الأندية الكبرى حول العالم.

وطالب ميدو بأن يكون هناك تركيز شديد على قطاع الناشئين لأنه يمثل ثروة حقيقية بالزمالك، وتاريخياً استفاد النادي كثيراً من اللاعبين الذين يتم تصعيدهم إلى الفريق الأول كل موسم نتيجة حصولهم على التأسيس المناسب منذ الصغر بالنادي.

كما تم الاتفاق على الاهتمام بتوفير أفضل سبل التعليم وكسب الخبرات للمدربين العاملين في قطاع الناشئين بنادي الزمالك عبر صقل خبراتهم بالدورات التدريبية مرتفعة المستوى، مع توفير الملاعب المناسبة والأمور اللوجستية التي تحتاج إليها فرق النادي المختلفة.

وأكد مجلس الإدارة دعمه الكامل للجنة التخطيط والتطوير لقطاع كرة القدم والتي يترأسها حسين لبيب وتضم في عضويتها كل من ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ التصور المقدم من لجنة التخطيط والتطوير القطاع كرة القدم وتقييم الموقف كل فترة.

وأطلع المجلس على التصور المقدم بخصوص طبيعة عمل إدارة الإعلام بالنادي خلال الفترة المقبلة، وقدم ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بالزمالك عرضاً شاملاً لشكل الإدارة وكيفية الوصول بالأداء الإعلامي إلى المستوى المناسب لقيمة وحجم الزمالك مع توفير خدمات إعلامية لكل وسائل الإعلام تتناسب مع طبيعة العلاقة التي تربط بين النادي وكل الجهات الإعلامية بكل احترافية.

واستعرض المجلس أيضاً التصور المقدم حول إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية لمختلف الإدارات بالنادي بهدف رفع كفاءة العمل وحسن استثمار الكفاءات الموجودة دون تحمل النادي المزيد من الأعباء المالية الفترة المقبلة.

ميدو الزمالك حسين لبيب
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