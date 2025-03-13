يويفا يصدر بيانا لتوضيح أسباب إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز الجدلية

الخميس، 13 مارس 2025 - 16:30

كتب : FilGoal

يويفا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا بشأن ركلة الترجيح الجدلية التي سددها جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد وألغاها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب لمس الكرة مرتين.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وجاء بيان يويفا على النحو التالي:

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استفسر أتلتيكو مدريد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الحادثة التي أدت إلى إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها جوليان ألفاريز من علامة الجزاء ضد ريال مدريد.

على الرغم من أن الحادثة كانت طفيفة، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها، كما هو موضح في مقطع الفيديو المرفق. بموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، القانون 14.1)، كان على حكم تقنية الفيديو المساعد إبلاغ حكم الساحة بإلغاء الهدف.

سيدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح.

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

Julian Alvarez

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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