أوبلاك: من المستحيل شرح أسباب غضبي وألمي من الخروج بهذه الطريقة

لم يجد يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد كلمات تصف مدى الغضب الذي يشعر به بعد توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بالشكل الذي حدث.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وقال أوبلاك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بصراحة، أكتب الآن وأنا في حالة مزاجية سيئة وغاضب جدًا لأننا لم نتمكن من التأهل إلى ربع النهائي".

وأضاف "أشعر بالغضب والألم بسبب الخروج. من المستحيل شرح السبب وكيف حدث ذلك".

وتابع "لكن لم يكن بإمكاني أن أكتب وألا أقول شيئا عن مدى فخري وامتنائي لفريقنا،. وجمهورنا.. أنتم عظماء".

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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