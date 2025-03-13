أيمن الرمادي يكشف لـ في الجول موقفه من العروض.. والحل لتطوير الكرة المصرية

الخميس، 13 مارس 2025 - 16:03

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أيمن الرمادي

أيمن الرمادي الكرة المصرية
نرشح لكم
استدعاء لاعب زد لقائمة موريتانيا في توقف مارس نقل مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر إلى استاد السلام مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في إلغاء الدوري مواعيد مباريات الخميس 13 مارس 2025.. الطلائع أمام الإسماعيلي والدوري الأوروبي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري بوجلبان: أهدرنا 3 فرص محققة في آخر المباراة ضد بيراميدز محمد ثابت: كولر حصل على إجازة لمدة أسبوع.. والأهلي لن يتوانى عن دعم المنتخبات
أخر الأخبار
يويفا يصدر بيانا لتوضيح أسباب إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز الجدلية 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أوبلاك: من المستحيل شرح أسباب غضبي وألمي من الخروج بهذه الطريقة 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استدعاء لاعب زد لقائمة موريتانيا في توقف مارس 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
أيمن الرمادي يكشف لـ في الجول موقفه من العروض.. والحل لتطوير الكرة المصرية 44 دقيقة | الدوري المصري
نقل مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر إلى استاد السلام 55 دقيقة | الدوري المصري
الرابع.. كيميتش يجدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى 2029 ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يعاقب جماهير بنفيكا وبايرن ميونيخ بسبب أحداث ثمن النهائي ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس الاتحاد الآسيوي: استضافة السعودية لكافة مباريات المونديال حق أصيل 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة