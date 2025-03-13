أيمن الرمادي يكشف لـ في الجول موقفه من العروض.. والحل لتطوير الكرة المصرية

استدعاء لاعب زد لقائمة موريتانيا في توقف مارس

نقل مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر إلى استاد السلام

مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في إلغاء الدوري

مواعيد مباريات الخميس 13 مارس 2025.. الطلائع أمام الإسماعيلي والدوري الأوروبي

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة

سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري

بوجلبان: أهدرنا 3 فرص محققة في آخر المباراة ضد بيراميدز

محمد ثابت: كولر حصل على إجازة لمدة أسبوع.. والأهلي لن يتوانى عن دعم المنتخبات