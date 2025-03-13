الرابع.. كيميتش يجدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى 2029

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تجديد عقد يوشوا كيميتش لاعب وسط الفريق البافاري حتى عام 2029.

جوشوا كيميتش النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ودارت مفاوضات خلال الفترة الأخيرة بين النادي واللاعب حيث كان مقررًا أن ينتهي عقد كيميتش بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط جوشوا كيميتش بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وجدد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز تعاقدهما مع الفريق البافاري حتى عام 2030، ، فيما جدد مانويل نوير تعاقده حتى صيف 2026، ليصبح كيميتش رابع لاعب في بايرن ميونيخ يجدد تعاقده مع الفريق.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال كيميش في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "في بايرن ميونيخ، لديّ أفضل بيئة لتحقيق أهدافي الرياضية. هذا ما استند إليه قراري".

وأكمل "بالنسبة لي في الوقت الحالي، لا يوجد أفضل من زملائي في الفريق والجهاز الفني وبيئة النادي لتحقيق أقصى قدر من النجاح. أشعر وكأنني في بيتي هنا، ولم أنتهِ بعد."

وسيصل كيميتش في الصيف القادم إلى عامه العاشر مع الفريق البافاري.

انضم كيميتش إلى بايرن ميونيخ في موسم 2015 /2016 قادمًا من نادي شتوتجارت، بعد موسمين قضاهما في لايبزيج.

وخاض كيميتش 429 مباراة رسمية مع نادي ميونيخ حتى الآن، سجل 43 هدفًا وقدّم 115 تمريرة حاسمة.

وخاض الدولي الألماني 97 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في مايو 2016، مسجلاً سبعة أهداف، ويحمل شارة القيادة لمنتخب بلاده منذ العام الماضي.