الاتحاد الأوروبي يعاقب جماهير بنفيكا وبايرن ميونيخ بسبب أحداث ثمن النهائي

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات على جماهير بنفيكا وبايرن ميونيخ.

ويأتي ذلك على خلفية أحداث إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض "يويفا" عقوبة على جماهير بنفيكا بإغلاق جزئي للملعب مع وقف التنفيذ لمدة عامين بسبب إشعال الألعاب النارية خلال مواجهة برشلونة.

كما تم تغريم النادي البرتغالي 35 ألف يورو.

وكان برشلونة قد نجح في إقصاء بنفيكا ليتأهل لمواجهة دورتموند في ربع النهائي.

كما تم توقيع عقوبة على جماهير بايرن ميونيخ بإغلاق جزئي للملعب لمدة عامين مع وقف التنفيذ بسبب إشعال الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات وإغلاق الممرات خلال مواجهة باير ليفركوزن.

وتم توقيع غرامة مالية قدرها 62 ألف يورو على النادي.

وأقصى بايرن ميونيخ نظيره باير ليفركوزن ليصعد لمواجهة إنتر في ربع النهائي.