الاتحاد الأوروبي يعاقب جماهير بنفيكا وبايرن ميونيخ بسبب أحداث ثمن النهائي

الخميس، 13 مارس 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

برشلونة - بنفيكا - رافينيا

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات على جماهير بنفيكا وبايرن ميونيخ.

ويأتي ذلك على خلفية أحداث إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض "يويفا" عقوبة على جماهير بنفيكا بإغلاق جزئي للملعب مع وقف التنفيذ لمدة عامين بسبب إشعال الألعاب النارية خلال مواجهة برشلونة.

أخبار متعلقة:
نحو ربع نهائي الأبطال - برشلونة يعبر عقبة بنفيكا بثلاثية رائعة تشكيل برشلونة - هجوم ناري أمام بنفيكا.. وأراوخو بدلا من كوبارسي قائمة برشلونة – عودة ليفاندوفسكي وغياب كوبارسي ضد بنفيكا مؤتمر مدرب بنفيكا: نملك الدوافع أيضا للتأهل ضد برشلونة

كما تم تغريم النادي البرتغالي 35 ألف يورو.

وكان برشلونة قد نجح في إقصاء بنفيكا ليتأهل لمواجهة دورتموند في ربع النهائي.

كما تم توقيع عقوبة على جماهير بايرن ميونيخ بإغلاق جزئي للملعب لمدة عامين مع وقف التنفيذ بسبب إشعال الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات وإغلاق الممرات خلال مواجهة باير ليفركوزن.

وتم توقيع غرامة مالية قدرها 62 ألف يورو على النادي.

وأقصى بايرن ميونيخ نظيره باير ليفركوزن ليصعد لمواجهة إنتر في ربع النهائي.

دوري أبطال أوروبا يويفا بنفيكا بايرن ميونيخ
نرشح لكم
يويفا يصدر بيانا لتوضيح أسباب إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز الجدلية أوبلاك: من المستحيل شرح أسباب غضبي وألمي من الخروج بهذه الطريقة ماركا: إصابة مدافع ريال مدريد للمرة الثالثة وغيابه عن مواجهة فياريال كورتوا: سئمت من التصرف كضحية.. وأخبرت الحكم أن ألفاريز لمس الكرة مرتين أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة
أخر الأخبار
مبابي يعود لقائمة فرنسا لمواجهتي كرواتيا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وتقارير توضح موعد عودته 43 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يقرر تنفيذ تصور ميدو لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي 55 دقيقة | الدوري المصري
يويفا يصدر بيانا لتوضيح أسباب إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز الجدلية ساعة | دوري أبطال أوروبا
أوبلاك: من المستحيل شرح أسباب غضبي وألمي من الخروج بهذه الطريقة ساعة | دوري أبطال أوروبا
استدعاء لاعب زد لقائمة موريتانيا في توقف مارس ساعة | الكرة الإفريقية
أيمن الرمادي يكشف لـ في الجول موقفه من العروض.. والحل لتطوير الكرة المصرية ساعة | الدوري المصري
نقل مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر إلى استاد السلام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة