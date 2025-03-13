رئيس الاتحاد الآسيوي: استضافة السعودية لكافة مباريات المونديال حق أصيل

الخميس، 13 مارس 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

مونديال السعودية 2034

طالب البحريني سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي بدعم المملكة العربية السعودية في استضافة نسخة كأس العالم 2034.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية بيانا لرئيس الاتحاد الآسيوي: "السعودية قادرة على تنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم، ونثق في قدرة المملكة على تهيئة الظروف المثالية لتنظيم أول كأس عالم بمشاركة 48 منتخبًا يقام في بلد واحد."

وأكمل "استضافة السعودية كافة مباريات كأس العالم 2034 حق أصيل يكفله حصول ملف المملكة على اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي تمتلك وحدها حق تسمية الدول المستضيفة لكأس العالم وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي."

أخبار متعلقة:
هاني أبو ريدة يفوز بعضوية مجلس فيفا للدورة الخامسة هاني أبو ريدة يشارك في مناقشة تعديلات قوانين كرة القدم في IFAB هاني أبو ريدة: نطمح في تنظيم مصر أحد مجموعات مونديال 2034

وأضاف "لا مجال للعودة للوراء؛ خصوصًا أن السعودية قدمت الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034".

وأتم رئيس الاتحاد الآسيوي: "الواجب يحتم على الجميع الآن الالتفاف حول استضافة السعودية للحدث العالمي وعدم فتح المجال أمام أية محاولات لا تخدم الإجماع الدولي لكبير على دعم استضافة المملكة".

وطالب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم مصر أحد مجموعات مونديال 2034.

وقال أبو ريدة في كلمته بافتتاح الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي المقامة في القاهرة: "أهنئ إنفانتينو على بلوغِ كأسِ العالم مئويتَه الأولى وهو حدث تاريخي كبير، والذي سيشهد تكريمِ قارة أمريكا الجنوبية ممثلة في دول الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي باستضافة مباراة على أرضها ضمن كأس العالم ٢٠٣٠، تخليداً لذكرى مشاركاتهم الأولى في المونديال بعد مائة عام على استضافة الأوروجواي لهذا الحدثِ التاريخي".

وأكمل "مصر أول منتخب من خارج قارتي أوروبا وأمريكا يشارك في المونديال عام 1934 ونطمح أن يمنحنا إنفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة تنظيم أحد مجموعات مونديال 2034، ونحن على يقين بأن أشقاءنا في المملكة العربية السعودية سوف يرحبون بذلك".

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا المملكة العربية السعودية حق استضافة كأس العالم 2034، بالتزكية بعد ترشحها وحدها لاستضافة البطولة.

السعودية ستكون أول دولة تستضيف كأس العالم بنظامه الجديد الموسع بمشاركة 48 منتخبا.

مونديال 2026 تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، فيما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بطولة كأس العالم 2030.

وأصحبت السعودية ثالث دولة عربية تحصل على حق استضافة كأس العالم بعد قطر والمغرب.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بالنسخة الأخيرة من كأس العالم والتي أقيمت في قطر عام 2022.

ويشمل ملف السعودية لاستضافة البطولة 15 ملعبا لاستضافة البطوزلة التي يتبقى لها 10 سنوات.

وجاءت قائمة ملاعب كأس العالم 2034 كالتالي:

استاد الملك سلمان

السعة: 92 ألف.

موعد الافتتاح: 2029.

استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

السعة: 70 ألف.

موعد الافتتاح: 2028.

استاد الجوهرة.

السعة: 58 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد أرامكو

السعة: 47 ألف.

موعد الافتتاح: 2026.

استاد جنوب الرياض.

السعة: 47 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد المربع.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد الأمير محمد بن سلمان.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2029.

استاد نيوم

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الأمير فيصل بن فهم.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2027.

استاد ساحل القدية.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد روشن

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد جامعة الملك سعود.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد وسط جدة.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2027.

استاد جامعة الملك خالد.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

مونديال 2034 كأس العالم 2034 مونديال السعودية 2034 الاتحاد الآسيوي هاني أبو ريدة
نرشح لكم
الهلال لن يواجه يوكوهاما.. الاتحاد الآسيوي يكشف نظام قرعة أبطال آسيا يعود إلى الرياض يوم الإثنين.. الشباب يكشف تطورات إصابة كاراسكو الرياضية: فحوصات طبية على قلب ميتروفيتش.. وعودته بعد التوقف الدولي ليكيب: الهلال يعرض على فان دايك 20 مليون يورو سنويا مدرب الهلال: أستهدف التتويج بالدوري السعودي ودوري الأبطال.. ومن ينتقدني لا يفهم سالم الدوسري: طلبت من إدارة الهلال التجديد للآخرين قبل تمديد عقدي رياض محرز: نستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة رينار يعلن قائمة السعودية لمواجهتي الصين واليابان
أخر الأخبار
مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: تقديم أحمد دياب لإستقالته؟ معلومات كاذبة ومضللة 26 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يعود لقائمة فرنسا لمواجهتي كرواتيا ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وتقارير توضح موعد عودته ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يقرر تنفيذ تصور ميدو لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي ساعة | الدوري المصري
يويفا يصدر بيانا لتوضيح أسباب إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز الجدلية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أوبلاك: من المستحيل شرح أسباب غضبي وألمي من الخروج بهذه الطريقة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
استدعاء لاعب زد لقائمة موريتانيا في توقف مارس 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أيمن الرمادي يكشف لـ في الجول موقفه من العروض.. والحل لتطوير الكرة المصرية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة