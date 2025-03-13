رئيس الاتحاد الآسيوي: استضافة السعودية لكافة مباريات المونديال حق أصيل

طالب البحريني سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي بدعم المملكة العربية السعودية في استضافة نسخة كأس العالم 2034.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية بيانا لرئيس الاتحاد الآسيوي: "السعودية قادرة على تنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم، ونثق في قدرة المملكة على تهيئة الظروف المثالية لتنظيم أول كأس عالم بمشاركة 48 منتخبًا يقام في بلد واحد."

وأكمل "استضافة السعودية كافة مباريات كأس العالم 2034 حق أصيل يكفله حصول ملف المملكة على اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي تمتلك وحدها حق تسمية الدول المستضيفة لكأس العالم وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي."

وأضاف "لا مجال للعودة للوراء؛ خصوصًا أن السعودية قدمت الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034".

وأتم رئيس الاتحاد الآسيوي: "الواجب يحتم على الجميع الآن الالتفاف حول استضافة السعودية للحدث العالمي وعدم فتح المجال أمام أية محاولات لا تخدم الإجماع الدولي لكبير على دعم استضافة المملكة".

وطالب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم مصر أحد مجموعات مونديال 2034.

وقال أبو ريدة في كلمته بافتتاح الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي المقامة في القاهرة: "أهنئ إنفانتينو على بلوغِ كأسِ العالم مئويتَه الأولى وهو حدث تاريخي كبير، والذي سيشهد تكريمِ قارة أمريكا الجنوبية ممثلة في دول الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي باستضافة مباراة على أرضها ضمن كأس العالم ٢٠٣٠، تخليداً لذكرى مشاركاتهم الأولى في المونديال بعد مائة عام على استضافة الأوروجواي لهذا الحدثِ التاريخي".

وأكمل "مصر أول منتخب من خارج قارتي أوروبا وأمريكا يشارك في المونديال عام 1934 ونطمح أن يمنحنا إنفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة تنظيم أحد مجموعات مونديال 2034، ونحن على يقين بأن أشقاءنا في المملكة العربية السعودية سوف يرحبون بذلك".

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا المملكة العربية السعودية حق استضافة كأس العالم 2034، بالتزكية بعد ترشحها وحدها لاستضافة البطولة.

السعودية ستكون أول دولة تستضيف كأس العالم بنظامه الجديد الموسع بمشاركة 48 منتخبا.

مونديال 2026 تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، فيما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بطولة كأس العالم 2030.

وأصحبت السعودية ثالث دولة عربية تحصل على حق استضافة كأس العالم بعد قطر والمغرب.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بالنسخة الأخيرة من كأس العالم والتي أقيمت في قطر عام 2022.

ويشمل ملف السعودية لاستضافة البطولة 15 ملعبا لاستضافة البطوزلة التي يتبقى لها 10 سنوات.

وجاءت قائمة ملاعب كأس العالم 2034 كالتالي:

استاد الملك سلمان

السعة: 92 ألف.

موعد الافتتاح: 2029.

استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

السعة: 70 ألف.

موعد الافتتاح: 2028.

استاد الجوهرة.

السعة: 58 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد أرامكو

السعة: 47 ألف.

موعد الافتتاح: 2026.

استاد جنوب الرياض.

السعة: 47 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد المربع.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد الأمير محمد بن سلمان.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2029.

استاد نيوم

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الأمير فيصل بن فهم.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2027.

استاد ساحل القدية.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد روشن

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد جامعة الملك سعود.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد وسط جدة.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2027.

استاد جامعة الملك خالد.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.