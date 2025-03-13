كرة يد - إذاعة سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج على أون سبورت

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد إذاعة منافسة سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج عبر قناة أون سبورت.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مباراة السوبر بين الأهلي وسبورتنج غدا الجمعة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة منافسات سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج بدون جماهير.

كما تقرر تعديل موعد انطلاق المباراة لتقام في الثامنة والنصف من مساء غدا الجمعة بدلا من التاسعة مساء.

وكان فريق سيدات الأهلي قد توج بلقب السوبر على حساب سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم الجاري بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدورى برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلى خامسا برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجارى بلقاءات بين كلا من، سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلى وسبورتنج مع البنك الأهلى والزهور مع هليوبوليس.