الهلال لن يواجه يوكوهاما.. الاتحاد الآسيوي يكشف نظام قرعة أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نظام قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا 3 فرق من السعودية وهم الهلال، والنصر، والأهلي، بالإضافة إلى السد القطري، عن المنطقة الشرقية.

وفي المنطقة الغربية تأهلت فرق يوكوهاما الياباني، وكاواساكي فرونتال الياباني، وبوريرام يونايتد التايلاندي، وجوانجو الكوري الجنوبي.

وستقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الإثنين الموافق 17 مارس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور ممثلين عن الأندية المتأهلة.

وسيتم تقسيم الأندية الثمانية إلى وعائين، ليضم الوعاء الأول فرق الغرب، فيما يضم الوعاء الثاني فرق شرق القارة.

وسيتواجد الهلال السعودي في الوعاء الأول ويرمز له A1، فيما يتواجد يوكوهاما الياباني في الوعاء الثاني ويرمز له A3 وستجنب القرعة مواجهتهما حتى المباراة النهائية.

وسيتم سحب الفرق الثلاثة المتبقية من غرب آسيا (النصر والأهلي والسد) لتوزيعها على المراكز 2A و3B و4B، فيما سيتم سحب الفرق الثلاثة من شرق آسيا (كاواساكي، وبوريرام، وجوانجو) لتحديد مراكزها في 1B و2B و4A.

وتلعب مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام المباراة الواحدة في السعودية خلال الفترة من 25 أبريل إلى 3 مايو مع دمج فرق الشرق والغرب.