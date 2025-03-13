يعود إلى الرياض يوم الإثنين.. الشباب يكشف تطورات إصابة كاراسكو

الخميس، 13 مارس 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

كاراسكو لاعب الشباب

كشف نادي الشباب السعودي تطورات إصابة البلجيكي يانيك كاراسكو وخطوات عودته للفريق من جديد.

وكان كاراسكو قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بالجولة الثانية من الدوري السعودي قبل أن يعود وتتجدد إصابته مرة أخرى.

وكشف تركي الغامدي المتحدث الرسمي لنادي الشباب عبر حسابه الرسمي: "بدأت معاناة كاراسكو مع الإصابة في وتر العضلة الخلفية للقدم اليمنى خلال مباراة الفريق أمام الخليج في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت في 29 أغسطس الماضي".

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وتابع "هذه الإصابة، التي تُعرف بقابليتها للتكرار، أبعدت اللاعب عن مباراة القادسية في الجولة الثالثة. ورغم تعافيه المبدئي وعودته للمشاركة في مباريات أخرى، كان أبرزها أمام التعاون والرائد وضمك، إلا أن الآلام العضلية عاودته خلال البرنامج التأهيلي بعد مباراة ضمك في الجولة السادسة".

وواصل "رغم حصول اللاعب على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة النصر بالجولة السابعة يوم 18 أكتوبر، فإن الإصابة تجددت خلال المباراة، مما دفع الجهاز الطبي إلى إخضاعه لبرنامج علاج وتأهيل جديد".

وتابع "في نوفمبر من العام نفسه، سمح النادي للاعب بالسفر إلى بلجيكا لعرض مستجدات إصابته على الجهاز الطبي لمنتخب بلاده. بعد إنهاء برنامجه العلاجي، عاد كاراسكو ليشارك في جزء من مباراة الهلال في الجولة الـ12، لكنه تعرض لتجدد الإصابة في التمرين الذي أعقب المباراة، مما أثار مخاوف الجهاز الطبي من احتمالية حاجته إلى تدخل جراحي، وهو ما قد ينهي موسمه".

واختتم البيان "في أحدث خطوة، أرسل النادي كاراسكو يوم الإثنين 10 مارس إلى عيادة متخصصة في فرنسا لإجراء فحوصات ومعاينة نهائية لحالته واستكمال برنامجه التأهيلي. ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى الرياض يوم الإثنين 17 مارس تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته التامة".

ويحتل الشباب المركز السادس بالدوري السعودي عقب مرور 24 جولة برصيد 40 نقطة.

الدوري السعودي الشباب كاراسكو
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