ماركا: إصابة مدافع ريال مدريد للمرة الثالثة وغيابه عن مواجهة فياريال

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن إصابة فيرلاند ميندي ظهير أيسر ريال مدريد خلال مواجهة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة ميندي هي الثالثة له هذا الموسم مما سبب إحباطا لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية غياب المدافع عن مباراة فياريال المقبلة في الدوري الإسباني.

وغاب ميندي سابقًا عن بعض المباريات في شهري سبتمبر وديسمبر بسبب إصابات عضلية مماثلة، مما أثار الشكوك حول مدى إمكانية الاعتماد عليه لبقية الموسم.

الصحيفة أشارت إلى أن أنشيلوتي يُقدّر أداء ميندي الدفاعي في فريق يعتمد بشكل كبير على المهاجمين. وغيابه مجددًا سيزيد من الضغط على خط الدفاع.

وعن الوقت المتوقع لعودته، ذكرت ماركا أن الفحوصات الطبية الآن ستحدد مدى خطورة الإصابة. ومع بدء فترة التوقف الدولي يوم الأحد، يأمل النادي أن يتعافى ميندي في الوقت المناسب.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وسجل كونور جالاجر هدف أتليتكو مدريد بعد مرور 27 ثانية على صافرة البداية، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعدما تساوت الكفة إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت إهدار فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي ركلات الترجيح سجل ريال مدريد عن طريق كل من: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي وأنطونيو روديجير، فيما أهدر لوكاس فاسيكس.

في المقابل سجل ألكسندر سورلوث وأنخيل كوريا ركلتين لأتليتكو مدريد، فيما أهدر جوليان ألفاريز وماركوس لورينتي.

ركلة الترجيح التي سددها ألفاريز أثارت جدلا واسعا، بعدما سددها الأرجنتيني في المرمى لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس اللاعب الكرة مرتين.

وبذلك يلعب ريال مدريد أمام أرسنال ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.