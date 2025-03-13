مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في إلغاء الدوري

الخميس، 13 مارس 2025 - 13:23

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

نفى مصدر من رابطة الأندية بشكل حاسم التفكير في أمر إلغاء الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "ما يشاع عن تفكير الرابطة في إلغاء مسابقة الدوري واعتماد نتيجة الدور الأول لتحديد الفرق المتأهلة على المستوى القاري غير صحيح وليس له أساس من الصحة".

أخبار متعلقة:
سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري "لم أكن يوما صانع قرار".. متعب يعلن استقالته من رابطة الأندية "أسوة بقمة الموسم الماضي".. الزمالك يخاطب رابطة الأندية للحصول على نقاط مباراة الأهلي عماد متعب: أتأسف للجماهير بسبب أزمة القمة.. وليس لي علاقة برابطة الأندية

وتابع "لم يتم طرح الأمر من الأساس".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

الدوري المصري رابطة الأندية الأهلي أزمة القمة
نرشح لكم
استدعاء لاعب زد لقائمة موريتانيا في توقف مارس أيمن الرمادي يكشف لـ في الجول موقفه من العروض.. والحل لتطوير الكرة المصرية نقل مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر إلى استاد السلام مواعيد مباريات الخميس 13 مارس 2025.. الطلائع أمام الإسماعيلي والدوري الأوروبي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري بوجلبان: أهدرنا 3 فرص محققة في آخر المباراة ضد بيراميدز محمد ثابت: كولر حصل على إجازة لمدة أسبوع.. والأهلي لن يتوانى عن دعم المنتخبات
أخر الأخبار
يويفا يصدر بيانا لتوضيح أسباب إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز الجدلية 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أوبلاك: من المستحيل شرح أسباب غضبي وألمي من الخروج بهذه الطريقة 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استدعاء لاعب زد لقائمة موريتانيا في توقف مارس 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
أيمن الرمادي يكشف لـ في الجول موقفه من العروض.. والحل لتطوير الكرة المصرية 42 دقيقة | الدوري المصري
نقل مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر إلى استاد السلام 53 دقيقة | الدوري المصري
الرابع.. كيميتش يجدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى 2029 ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يعاقب جماهير بنفيكا وبايرن ميونيخ بسبب أحداث ثمن النهائي ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس الاتحاد الآسيوي: استضافة السعودية لكافة مباريات المونديال حق أصيل 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة