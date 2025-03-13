مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في إلغاء الدوري

نفى مصدر من رابطة الأندية بشكل حاسم التفكير في أمر إلغاء الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "ما يشاع عن تفكير الرابطة في إلغاء مسابقة الدوري واعتماد نتيجة الدور الأول لتحديد الفرق المتأهلة على المستوى القاري غير صحيح وليس له أساس من الصحة".

وتابع "لم يتم طرح الأمر من الأساس".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.